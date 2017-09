Zklamaný Gebre Selassie: Asi to byla moje poslední šance zahrát si na MS

PŘÍMO Z BELFASTU | Vyřazení z bojů o světový šampionát zasáhlo Thea Gebre Selassieho hodně. Po porážce v Severním Irsku (0:2) přiznal, že tohle byla asi jeho poslední šance zahrát si na MS. "O to víc mě mrzí průběh zápasu. Byl přesně takový, jaký si přál soupeř. Dostat se do vedení po jeho největší zbrani – standardních situacích," kroutil hlavou Gebre Selassie.

Přitom už před zápasem jste říkali, že na standardky si musíte dát největší pozor...

"Říkali, no. Ale když se vám balon takhle vrátí před bránu, je to nešťastná situace. Oběma situacím navíc možná předcházely fauly na naše hráče. Místo toho domácí z protiútoků vybojovali roh i ten trestňák. Obě branky byly hodně nešťastné, srazily nás."

Šlo hrát jinak, abyste byli více nebezpeční?

"První poločas jsme asi měli hrát jednoduše. Do vápna. Ale i když jsme to po změně stran zjednodušili a posílali tam víc centrů, tak Severní Irové to dokázali všechno dobře odvracet. Za celý zápas se nám nepodařilo dostat se do hry, najít nějakou překvapivou chvíli nebo myšlenku, kterou bychom je zaskočili."

Proč se to nedařilo?

"Těžko říct. Neřekl bych, že bychom se nesnažili, že bychom se málo pohybovali... Někdy to tak prostě je."

Je vám třicet let, cítíte, že vám utekla poslední šance zahrát si na mistrovství světa?

(přemýšlí) „Hm... asi to byla poslední šance."

Jak moc vás to štve?

"Pochopitelně mě mrzí, že už to velmi pravděpodobně nestihnu."