Co dělá nejlepší střelec EURO? Kliment čeká na Dány, do Stuttgartu se nevrátí

Před dvěma lety byl nečekanou kometou z EURO do 21 let v Česku. Útočník Jan Kliment se po hattricku do sítě Srbska stal nejlepším střelcem turnaje a vykopal si přestup do bundesligového Stuttgartu. Nyní však 23letý útočník řeší, co bude s jeho budoucí kariérou. Ve Stuttgartu, kde má platnou smlouvu, s ním nepočítají a ve hře je přestup do dánského Bröndby Kodaň, kde v minulé sezoně hostoval.