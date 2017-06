Slovák Lobotka o zájmu Slavie: Dobrá adresa. V Ajaxu pobavil hláškou

Patří mezi nejvýraznější tváře slovenské jednadvacítky na EURO. A také mezi hráče, o které stojí pražská Slavia. Záložník Stanislav Lobotka si zájmu českého mistra váží. „Slavia vyhrála titul, je to dobrá adresa,“ řekl před dnešním zápasem se Švédskem, ve kterém bude tým trenéra Pavla Hapala usilovat o postup do semifinále šampionátu.

Lobotka je motorem slovenského týmu, který na šampionátu otočila duel s domácími Poláky (2:1) a odchovance trenčínského fotbalu po něm vyhlásili za hráče utkání. Slováci pak vedli proti Anglii, ale nakonec s favoritem skončili bez bodu (1:2), nicméně dvaadvacetiletý záložník dánského Nordsjaellandu už na sebe dokázal upoutat pozornost.

Možnost přestoupit do Slavie by ho evidentně lákala. „Určitě je něco jiného bojovat v Česku o titul, než hrát v Dánsku střed tabulky. Do týmu se snaží získat víc kvalitních hráčů a budou hrát i 3. předkolo Ligy mistrů,“ zrekapituloval Lobotka, proč by mu přišlo angažmá v Edenu zajímavé. „Atlético Madrid má také bíločervené dresy, třeba se ozvou i odtamtud, nebyl bych proti,“ zavtipkoval.

VIDEO | Stanislav Lobotka po přestupu do Ajaxu: This is my sen

Lobotka už má na svém kontě slovenský titul v Trenčíně a roční hostování v Ajaxu Amsterdam, kde působil v juniorce a zaujal i rozhovorem pro klubovou televizi, ve které pronesl slovensko-anglickou větu: „This is my sen (To je můj sen).“ Hláška pak na Slovensku zlidověla.

Chystá se slovenský talent poskočit na další mezník v kariéře? „Teď to ještě neřeším, soustředím se na zápas se Švédskem, vnímat to začnu intenzivněji až později,“ nechce se nechat rozptylovat.