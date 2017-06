Hyský o Zimovi při gólu: Brankář se lekne a uhne balónu? Nepochopitelné!

Byl to úder, ze kterého se česká jednadvacítka už nevzpamatovala. Až do 72. minuty utkání s Dánskem držela remízu 2:2 a naději na výsledek, který by ji mohl posunout do semifinále EURO. Po třetím gólu Zohoreho ze 72. minuty odhodlání zhaslo a Dánové pak zvýšili na konečných 4:2. Televizní expert Martin Hyský se zaměřil na reakci brankáře Lukáše Zimy. Vyčetl mu, že se v klíčové chvíli lekl míče. „Naprosto špatná reakce,“ řekl ve studiu ČT: