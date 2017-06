Kouč Slováků Hapal plakal: Zápas Němců s Italy? Ostuda fotbalu

Dobojováno jest, Česko a Slovensko na EURO do 21 let končí. Do semifinále neprošel ani jeden tým. Zatímco českému národnímu týmu definitivně zlomila vaz sobotní porážka 2:4 s Dánskem, Slováky nasměroval domů výsledek zápasu Itálie s Německem (1:0). Herní projev obou týmů, zejména Němců, rozpálil kouče slovenské jednadvacítky Pavla Hapala do běla.

„Jsem toho plný a s velkým respektem vůči Angličanům a Španělům, se už na šampionát dívat nebudu, jenom v případě, že by se do finále dostali právě oni, potom se na finále rád podívám. Nad tím zápasem Německa s Itálií by se asi někdo měl zamyslet, když jde o tak velkou zemi, jakou Německo je,“ láteřil český trenér na tiskové konferenci.

O co šlo? Italové v závěrečném utkání "české" skupiny C šmikli Německo 1:0. Svěřenci trenéra Luigiho Di Biagia tak ovládli tabulku (navzdory porážce 1:3 od Čechů), mezi nejlepší čtyři týmy ale postoupilo také Německo díky nejlepšímu rozdílu skóre z týmů na druhých místech. A Slovensko tak ostrouhalo…

Hapalovi, který duel viděl, se herní projev velmocí naprosto nelíbil. „To, co předvedli Němci a Italové, to byla jedna velká ostuda fotbalu na takovém šampionátu. Není fair play, pokud hrajete na to, abyste prohrál 0:1,“ neváhal použít hodně silná slova.

VIDEO: Pavel Hapal po vyřazení Slovenska na EURO do 21 let

Jediný gól defenzivní podívané vstřelil ve 30. minutě Federico Bernadeschi, Němci za celý zápas nevyprodukovali jedinou střelu na branku. Italové čtyři.

"Nejsme se zápasem spokojení. Před utkáním jsem říkal, že to nebude jen technická a taktická výzva, ale též psychická. Nemůžete nikde koupit zkušenosti, které hráči dnes získali. Pogratuloval jsem jim, neboť si myslím, že postup do semifinále je zasloužený," poznamenal ke střetnutí německý kouč Stefan Kuntz.

Slováci tak na EURO skončilo ve skupině A druzí se šesti body. Naši východní sousedé porazili 2:1 Polsko, 3:0 Švédy a nestačili jen na Angličany, když padli 1:2.

„Skvělý zápas jsme odehráli se Švédskem, to bylo galapředstavení, ale hlavně ta atmosféra uvnitř týmu, to bylo neuvěřitelné. Strašně jsme si to užili a kluci na to budou určitě vzpomínat do konce života,“ zakončil kouč slovenské jednadvacítky na tiskové konferenci.