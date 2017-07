EURO U19: Česko - Švédsko 2:1. Turyna dal dva góly, podržel skvělý Jedlička

Výborný vstup do mistrovství Evropy do 19 let v Gruzii za sebou mají čeští fotbalisté. V úvodním utkání základní skupiny se Švédskem zvítězili 2:1, když oba góly obstaral Daniel Turyna a poslal český tým do vedení. Skandinávci dokázali ovšem snížit a zejména v závěrečných minutách měli enormní tlak, který Češi ustáli i díky výborným zákrokům Martina Jedličky.