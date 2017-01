V Anglii jsem atrakce, usmívá se brankář Holý. Z třetí ligy je nadšený

REKLAMA

Je velký. I pro Anglii a její fotbal. „Jdu po ulici a lidi na mě koukají. Jsem atrakce. Za čtrnáct dní se mě zeptalo na výšku víc lidí než za pětadvacet let v Česku,“ líčí brankář Tomáš Holý (206 cm), jenž s velkou chutí rozjíždí své nové angažmá. V Gillinghamu, který leží hodinu jízdy autem od Londýna, začne jako brankářská dvojka. Stal se první akvizicí nového kouče Adriana Pennocka, klubové legendy.

Jak jste se dostal do Anglie?

„Přes firmu J&K ProSports, se kterou jsem začal spolupracovat. Seznámili mě s hráčským agentem Davidem Baldou, jenž pracuje v Anglii v obrovské společnosti World Emotion. Ta má spoustu klientů, například obránce Pera Mertesackera z Arsenalu nebo Simona Mignoleta, brankáře Liverpoolu. Moje cesta byla jasná: chtěl jsem přímo do Anglie. Cítil jsem to odmalička, tu ligu sleduju od osmi let.“

Měl jste pocit, že patříte na Ostrovy?

„Vzhledem k mojí postavě mi Anglie vždycky přišla hodně atraktivní. David (Balda) mě představil lidem ve firmě, udělali mi brankářské CV. Dali dohromady různé statistiky, Instat, video. Představili mě klubům od první do čtvrté ligy, které sháněly gólmana. Ty řekly ANO nebo NE. Gillingham byl asi nejrychlejší. Přijel jsem se jim ukázat a nakonec jsme podepsali smlouvu na dva a půl roku. To je naprosto skvělé. Záložní plán jsem vlastně ani neměl, bylo to hraniční. Mohl jsem se vrátit do Zlína, ale to bychom tam dnes byli tři… Myšlenkami jsem byl v Anglii a věřil jsem Dušanovi, že něco najde.“

Je to jen třetí liga, to nevadí?

„Pro začátek je to pro mě asi to nejlepší. Už vzhledem k tomu, že jsem na podzim neodchytal žádný zápas. Dostymu (Stanislavu Dostálovi) se dařilo a trenér Páník neměl důvod do toho sahat. Jsem soudný, přijal jsem to, i když jsem samozřejmě nebyl nadšený. Teď se potřebuju v Anglii aklimatizovat a rád bych postupoval výš a výš. Zatím jsem tady nějakých čtrnáct dní a chci začít splácet důvěru, kterou do mě klub vložil. Liga je v plném proudu a já jsem se dozvěděl, že můj přestup už byl zaregistrován. Takže můžu být v sobotu připravený.“

Budete proti Shrewsbury Town chytat?

„Nejspíš ne, jednička je Stuart Nelson. Je mu pětatřicet, v anglickém profifotbale má odchytané stovky zápasů. Je to chodící zkušenost. Ale věřím, že můj čas přijde. Dosavadní náhradník, dvacetiletý Tom Hadler, půjde na operaci. Já mám jít na jeho místo. Tím byl můj příchod podmíněný. Smlouvu ve Spartě jsem ukončil dohodou půl roku před jejím koncem.“

Představte klub FC Gillingham.

„Mohl bych ho přirovnat ke Zlínu. Město je skoro stejně velké, s typickými anglickými budovami. Možná mi tu chybí trošku víc zeleně, přírody. Podmínky pro fotbal jsou standardní. Je to menší klub, ale člověk tam má vše, co potřebuje. Letos to asi s postupem nevyjde, tým měl slabší období. V konkurenci Boltonu a Sheffieldu, bývalých účastníků Premier League, je to těžké. Pochopil jsem, že tady chce vždycky postoupit každý ze čtyřiadvaceti mančaftů. Takže snad příště.“

Jak jste na tom s angličtinou?

„Tlumočníka bych z fleku dělat nemohl…Na základních věcech se domluvím. Člověk se učí hrozně rychle. Gillingham je typický anglický tým. V kádru jsou jen dva Irové, jeden Australan a Němec Max Ehmer, který je v Anglii už dlouho. Tři čtvrtě hodiny vlakem od Gillinghamu je Londýn, ve čtvrtek jsem se tam zajel s kamarádem podívat.“

FC GILLINGHAM

Založen: 1893

Přezdívka: The Gills

Stadion: Priestfield Stadium (kapacita 11 582 diváků)

Soutěž: EFL League One (třetí nejvyšší liga v Anglii)

Trenér: Adrian Pennock (45 let)

Umístění v minulé sezoně: 9. místo

Aktuální umístění: 16. místo

