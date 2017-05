Mourinhovo nejbizarnější vystoupení před novináři. Zdržel se 10 sekund

José Mourinho je prostě svéráz. Trenér Manchesteru United to znovu potvrdil po posledním ligovém utkání proti Crystal Palace (2:0), když přišel na tiskovou konferenci… a po deseti sekundách se zase zvednul a zmizel pryč. Přitom se po závěrečném domácím vystoupení, které nemohlo nic změnit na šestém místě pro Rudé Ďábly, nabízela řadu otázek.

Na Mourinha tentokrát čekal téměř prázdný tiskový sál. Novináři totiž ještě zůstali na tribuně a sledovali loučení hráčů s fanoušky. „Ok, chlapi, poprosím o otázky,“ zahlásila mluvčí do sálu. „Žádné otázky?“ zeptala se. Nikdo rychle nezareagoval. „Dobře, mějte se,“ zvedl se Mourinho a odkráčel pryč. Nejbizarnější tisková konference v kariéře uznávaného trenéra byla u konce.

O mnoho sdílnější nebyl Mourinho ani pro klubovou televizi, kde hovořil 17 sekund. „Neptejte se mě na mnoho věcí. Už jsem hlavou ve finále,“ upozornil na středeční souboj s Ajaxem Amsterdam o triumf v Evropské lize. Jde o poslední šanci, jak se protlačit do základní skupiny Ligy mistrů, což by zachránilo další nepříliš výraznou sezonu na Old Trafford.

VIDEO | Podívejte se, jak proběhla krátká tisková konference Josého Mourinha

Mourinho tak nevysvětlil, jestli bude pro finále ve Stockholmu fit Paul Pogba. Klíčový záložník byl střídaný před poločasem a není jisté, jestli kvůli tomu, aby ušetřil síly, nebo ze zdravotních důvodů. Kouč United ani nekomentoval, zda šlo o poslední zápas Wayna Rooneyho v rudém dresu. Když legendární kanonýr odcházel z hřiště dvě minuty před koncem zápasu, dostalo se mu ovací vestoje. Byl to náznak toho, že opravdu zamíří na angažmá do Číny, jak se spekuluje?

Bez Mourinhova komentáře se obešla také výjimečná sestava, kterou do posledního zápasu vyslal. V základní jedenáctce proti Crystal Palace došlo hned na čtyři debuty mladíků. První start mají za sebou Joel Pereira, Demitri Mitchel, Scott McTominay, Josh Harrop se dokonce postaral o jeden ze dvou gólů. S průměrným věkem 22 let šlo vůbec o nejmladší sestavu United v historii Premier League.

