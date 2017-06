Ze Sparty do čtvrté anglické ligy. Brankář Štěch je posilou Lutonu

Ve Spartě už byl nechtěný, od zimy si mohl hledat nové angažmá. Brankář Marek Štěch nakonec našel. Z české ligy se stěhuje do Anglie, kde bude působit ve čtvrté lize v týmu Luton Town. „Jsem nadšený, že tu mohu být, těším se,“ tvrdil sedmadvacetiletý brankář, pro kterého bude Luton už šestým anglickým klubem v kariéře.

Štěch byl od roku 2008 hráčem West Hamu, za áčko si ale nikdy nezachytal a postupně odešel na čtyři různá hostování. Alespoň pár zápasů si připsal v dresu Wycombe, Bournemouthu, Yeovilu a Leytonu. Do Yeovilu nakonec přestoupil.

Po dvou sezonách v novém angažmá se Štěch vrátil do Česka a podepsal se Spartou. Zatímco v první sezoně plnil roli jedničky, v následujících dvou se v sestavě skoro vůbec neobjevoval. A dostal povolení k odchodu.

To nyní využil a opět se zkusí prosadit v Anglii. Luton hraje čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž. „Luton mi dal šanci, abych ukázal, co ve mně je. To chci udělat. Chci zde dokázat velké věci,“ říkal Štěch pro oficiální stránky klubu.

Štěchův příchod si pochvaluje trenér brankářů Lutonu Kevin Dearden. „Myslím, že je to velmi důležitá posila. Chtěli jsme svého vlastního brankáře a když Marek řekl ano, šlo to velmi rychle. Jsem opravdu rád, že je tady,“ tvrdil.