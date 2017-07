Rooneyho objevitel promluvil. Hráč tajil v United pyžamo Evertonu

Když z Evertonu odcházel do Manchesteru United, byl pořád teprve osmnáctiletým talentem, který měl celou kariéru před sebou. Po třinácti letech se Wayne Rooney vrací do Goodison Parku jako legenda, nejlepší střelec v historii Manchesteru United i anglické reprezentace. Čeká se od něj, že výrazně posílenému týmu dodá zkušenosti a dotáhne jej k trofejím. Jeho comeback ale hlavně vyvolal velkou vlnu nostalgie z dob, kdy Rooney v dresu Evertonu uchvacoval jako teenager. Na tu dobu vzpomněl i bývalý skaut, který jej pro klub vytipoval, Rooney zase přiznal, že znak svého prvního klubu oblékal i během působení v United.

Bob Pendleton je pro klub z modré části Liverpoolu ikonou. 78letý pán našel během více než tří dekád věrné služby pro Toffees nespočet hráčů, za což ho klub loni odměnil tím, že po něm pojmenoval jedno z tréninkových hřišť. Svou práci už pár let nevykonává, na nejznámější úlovky ale ani po letech nezapomněl. Ve sloupku pro BBC se rozpovídal o tom, jak narazil právě na Rooneyho.

Poprvé jej viděl v liverpoolské čtvrti Walton, kde tehdy devítiletý Rooney hrával každou neděli za tým Copplehouse Boys. I když jeho protivníky byly o dva roky starší děti, pořád vynikal. "Dával góly i z dvaceti metrů. Bylo na něm vidět to potěšení z každé chvíle, kdy napnul síť. Byl malý, ale silný, vždycky, když byl donucen míč přihrát, chtěl ho zpátky," popisuje Pendleton kanonýra, který ve své poslední sezoně s Copplehouse Boys nasázel 99 branek.

Bob se ihned vydal hovořit s jeho rodiči, a s radostí zjistil, že jsou příznivci Evertonu. Domluvil s nimi i datum, kdy měl malý Wayne dorazit do tréninkového centra v Bellefieldu. Jenže přestup nakonec nebyl tak hladký, jak to zpočátku vypadalo.

O Rooneyho totiž moc stál FC Liverpool, největší rival Evertonu Pendleton tak musel přesvědčovat zástupce svého klubu, aby mladíkovu zkoušku původně naplánovanou na čtvrtek posunuli už na úterý, aby konkurenti náhodou nejednali rychleji. Urychlení procesu se vyplatilo.

"Když Wayne v klíčový den seděl v kanceláři Joea Roylea, tehdejšího manažera, byl plachý. Vyvedlo ho z míry všechno, co připomínalo míč," vzpomíná Pendleton. "Ale aby bylo jasno, plachost z něj okamžitě vyprchala ve chvíli, kdy vstoupil na hřiště," dodává.

Dal si gól? Ano, šest

Rooney vletěl do akademie Evertonu jako neřízená střela. Dával gól za gólem, v sezoně 1995/96 jich za 29 zápasů stihnul 114! A co víc, svůj klub miloval. "Čekával jsem na něj před Goodison Parkem s čestnými lístky na zápasy áčka," vzpomíná Bob Pendleton.

"Často kvůli vlastním zápasům přišel pozdě, zmeškal třeba prvních deset minut. Vždy jsem se ho zeptal: Hrál jsi dnes? A on stydlivě odpověděl, že ano. Tak jsem pokračoval: Dal si gól? A on na to: Ano, šest. A pak si vzal lístky a zmizel," říká bývalý skaut liverpoolského celku.

"Vždy vzhlížel ke Colinu Harveymu, bývalému hráči a trenérovi Evertonu," pamatuje Pendleton. "Když zrovna neposlouchal, někdo mu vždy řekl: Dobře, řeknu to Colinovi. A s Waynem to okamžitě pohnulo."

Rooney postupoval akademií rychle, v patnácti letech už nastupoval po boku devatenáctiletých. V šestnácti se dostal do áčka, kde poprvé uchvátil proti Arsenalu. Pouhých pět dní před sedmnáctými narozeninami nastoupil proti týmu, který neprohrál třicet zápasů v řadě. A gólem v samém závěru ho položil na lopatky.

"Na tom zápasu jsem byl se synem Robertem. Když v poslední minutě padl gól k Wayneovým nohám, řekl jsem mu: Tohle trefí. Slavili jsme tak moc, že Robertovi spadly brýle z obličeje," vzpomíná Pendleton na Rooneyho první gól v A týmu, kterým Everton porazil Arsenal 2:1. "Byl jsem plný emocí, všichni jsme si tehdy pobrečeli. Snad ani nemusím dodávat, že celá hospoda si tehdy se mnou chtěla o Wayneovi povídat," doplňuje.

Vítej doma

Věci se pak daly rychle do pohybu. V sedmnácti Rooney poprvé nastoupil za reprezentaci, v osmnácti už přestupoval na slavnější adresu. Vítal ho Old Trafford, Divadlo snů, domov Manchesteru United. "Když šel do Manchesteru, řekl jsem jednomu reportérovi, že z něj bude kapitán United i nároďáku. Byl jsem si tím jistý," říká Bob Pendleton. "Jistě, byl plachý, ale na hřišti uměl vše změnit. Vždy ukázal, kdo je tu šéf."

Rooneyho odchod nebyl úplně hladký, hráč si přestup víceméně vynutil a fanoušci Evertonu mu to dali sežrat. "Byl jsi modrý, teď jsi rudý, a v našich srdcích jsi mrtvý," psali na chorea a nemohli mu odpustit, že slavil, když se trefil do sítě svého bývalého týmu.

Wayne ale na své kořeny nezapomněl, ani na lidi, kteří mu dali šanci. "Od jeho rodiny pořád dostáváme pozvánky na společenské události, je to moc hezké," říká Pendleton a dodává, že pro Rooneyho rodinu, především pak rodiče, je Everton srdcovou záležitostí.

Sám Wayne Rooney se navíc v rozhovoru na oficiálních stránkách klubu přiznal k tomu, že celých 13 let v Manchesteru tajil, že doma nosil pyžamo s logem Evertonu. Příchod 31letého hráče zpět do Goodison Parku se tak těžko dá shrnout jinou frází, než "návrat domů."

"Je těžké kritizovat mladého muže, který odešel, aby vyhrál vše, co mohl," myslí si Pendleton. "Fanoušci Evertonu by se měli připravit na období velké radosti. Pořád má co nabídnout na hřišti, navíc si myslím, že když ho na tréninku uvidí mladí hráči, můžou jenom růst. Může pro ně být tím, čím byl Colin Harvey pro něj," tuší zkušený bývalý skaut.

Bob Pendleton navštěvuje tribuny Goodison Parku od osmi let, nadcházející sezona bude už jeho sedmdesátá. Na závěr emotivního sloupku přiznává, že se už nemůže dočkat, až na svém oblíbeném místě zase uslyší Rooneyho jméno. "Jeden skaut mi kdysi řekl, ať si užívám Rooneyho úspěch, protože jiného takového hráče už nenajdu. A to měl naprostou pravdu," dodává.

Bobovi, stejně jako ostatním fanouškům Toffees, nezbývá než doufat, že brzy dvaatřicetiletý hráč bude skutečně tahounem a lídrem, a ne jen nostalgickou atrakcí. Tlaku, aby tým dotáhl výš, než na sedmé místo z uplynulé sezony, bude na jeho bedrech víc, než dost. "Věřím, že náš klub může být úspěšný. Kdybych s Evertonem vyhrál trofej, byl by to vrchol kariéry," věří zkušený útočník.

Tak vítej doma, Wayne.