Brankář Jaroš podepsal v Liverpoolu, český talent bude trénovat Gerrard

Český fotbal má opět zastoupení v FC Liverpool. Se slavným anglickým klubem podepsal tříletou smlouvu šestnáctiletý brankář Vítězslav Jaroš, který dosud působil ve Slavii. V týmu do 18 let by měl působit pod vedením bývalého dlouholetého kapitána Stevena Gerrarda.

Minulý týden přestoupil Nicolas Penner ze Sparty do Juventusu, teď ho následuje další český mladík a také zakotví na prestižní adrese. Jaroš už v Liverpoolu absolvoval několik stáží, během kterých přesvědčil, že si zaslouží stálé angažmá. „Přístup lidí, prostředí, všechno je v Liverpoolu famózní. Jsem nadšený,“ říká Jaroš.

O jeho příchod stál hodně Steven Gerrard, který se po konci kariéry věnuje v klubu svého srdce práci s mládeží. „To by mělo být zárukou, že se s Víťou opravdu počítá,“ říká manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která Jaroše zastupuje.

Český talent nedorazí do Anglie jako vyjukaný nováček, navíc zná už místní rodinu, u níž bude bydlet. „Když jsem jel do Anglie poprvé, byl jsem strašně nervózní, teď už jsem si zvykl. Stáže mi pomohly, za tu dobu jsem se naučil i poměrně dobře anglicky, takže se teď můžu koncentrovat jen na fotbal. U své rodiny zůstávám, funguje to dobře,“ řekl Jaroš.

Spolehnout se může také na rady Luďka Mikloška, který ho do Anglie doprovodil. „Je tam pořád legenda. Šli jsme se podívat na zápas West Hamu - jakmile ho tam fanoušci spatřili, hned o němzačali zpívat. V Anglii ho neskutečně berou,“ potvrdil Jaroš.

Jaké jsou ambice českého hráče? Cesta do áčka je pro něj ještě daleko. . „První cíl je stát se jedničkou v liverpoolské osmnáctce a odchytat co nejvíc zápasů, výhledově bych se chtěl posunout do U23,“ plánuje.

