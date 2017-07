Stoper Kalas prodloužil smlouvu s Chelsea. Sezonu opět stráví ve Fulhamu

"Pro Tomáše je podpis nové smlouvy v Chelsea významným oceněním, klub mu touto smlouvou projevil velkou důvěru," uvedl Viktor Kolář, hráčův manažer ze společnosti Sport Invest. "Zároveň bylo přirozenou volbou, že Tomáš následující rok stráví na hostování ve Fulhamu. Zápasy ve druhé anglické lize ho zocelily. V Česku je to podceňovaná soutěž, ale je nesmírně náročná. Tomáš se stal klíčovým obráncem Fulhamu, který o něj velmi stál také pro následující sezonu. Proto jsme tuto variantu upřednostnili před jinou nabídkou z Premier League," dodal.

Čtyřiadvacetiletý Kalas je hráčem Chelsea už od svých sedmnácti let, kdy přestoupil z Olomouce v létě 2010. Během sedmi let se mu však nepovedlo prosadit natrvalo do prvního týmu a většinou chodil po hostováních v Arnhemu, Kolíně nad Rýnem, Middlesbrough a naposledy ve Fulhamu. Tam patřil k důležitým oporám a pomohl týmu do play off o postup do nejvyšší soutěže, kde ale Fulham neuspěl.

Během léta se dohodl s Chelsea na prodloužení smlouvy do roku 2021 a odjel s týmem na soustředění, nakonec ale bude pokračovat ve Fulhamu. Ten ho získal na další roční hostování, což patřilo k prioritám klubu při posilování kádru.

"Jsme nadšeni, že máme Tomáše zpátky. Oceňujeme, jak za nás v minulé sezoně bojoval. Ukázal nejen skvělé schopnosti, ale také velké srdce a oddanost. Věříme, že s ním nás čeká skvělá sezona," řekl sportovní ředitel Fulhamu Tony Khan.

"Prioritou pro mě bylo to, abych měl v nadcházející sezoně maximální herní praxi. O variantě hostování jsme se bavili s Chelsea již při vyjednávání o novém kontraktu, je to ideální vývoj pro všechny strany. Z možných nabídek pak byl Fulham jednoznačnou variantou. Znám prostředí, klub zná mě. Základem byl velký zájem trenéra, od kterého cítím důvěru. Věřím, že následující sezona bude z pohledu Fulhamu ještě úspěšnější než ta předchozí," řekl Kalas.

"Tomáš se v létě připravoval s Chelsea, aby ho trenér Conte víc poznal. S týmem absolvoval také asijské turné, v tuto chvíli se již zapojí do tréninku Fulhamu. Plán je takový, že odehraje co nejvíce zápasů ve druhé lize a v další sezoně už poskočí o patro výše. Dispozice na to má," míní Kolář.