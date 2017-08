Matějů se upsal Brightonu na tři roky. To se nedá odmítnout, hlásí

„Je to anglická nejvyšší soutěž, to se nedá odmítnout. Plzeň mi za ty dva roky přirostla k srdci, bude se těžko opouštět, ale je to pro mě nová motivace a výzva,“ řekl k přestupu Matějů pro plzeňský web.

Jednadvacetiletý obránce tím udělal obrovský kariérní skok. Vždyť teprve před třemi lety debutoval v české nejvyšší soutěži za Příbram, pak se prosadil i v dresu mistrovské Viktorie Plzeň a s různými výkyvy v ní odehrál dohromady 51 soutěžních zápasů. Mimo jiné v předkolech Ligy mistrů i v hlavní fázi Evropské ligy.

„Na svůj věk má dobré zkušenosti. Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v klubu a v plánu je, že začne trénovat s prvním týmem. V průběhu pár týdnů budeme sledovat jeho progres a pak rozhodneme vzhledem k nejlepšímu vývoji jeho kariéry, co bude dál. Jednou z možností by pro něho mohlo být i hostování, aby dál mohl pravidelně nastupovat v dospělém fotbale,“ nastiňuje své plány manažer Chris Hughton.

„Už v minulosti o něj byl zájem v zahraničí, ale až teď to vyšlo a jsme přesvědčeni, že pro Aleše to bude nejen splněný sen, ale i velmi dobrý krok pro jeho budoucí kariéru. Je to taky skvělá zpráva pro český fotbal, že bude mít dalšího svého zástupce v jedné z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší lize světa,“ uvedl k přestupu agent David Nehoda ze společnosti Nehoda Sport.

Mládežnického reprezentanta Matějů teď bere Brighton, bohatý a ambiciózní klub, který v minulé sezoně společně se slavným Newcastlem postoupil z druhého místa přímo do první ligy. Slavil už s předstihem tří kol.

Matějů přitom nepřichází k „rackům“, jak se klubu přezdívá, ve špatné roli. Naopak. Na jeho pozici sice hraje kapitán a obrovská ikona mužstva Bruno Saltor, jenže v jeho 36 letech experti v Anglii předpokládají, že neodehraje celou sezonu bez úlev.

Typická dvojka v týmu není, když bylo potřeba, za Saltora zaskakoval Connor Goldson. Toho zabrzdila operace srdce, během léta se ale znovu připojil k týmu a připravuje se na novou sezonu mezi elitou. Právě před Goldsona by se Matějů v týmové hierarchii mohl dostat a být alternativou právě za veterána Saltora.

Matějů se stane třetím českým hráčem, který bude v kádru mužstva Premier League. Vedle Petra Čecha, který chytá v Arsenalu, je v jedné z nejlepších lig světa i Jiří Skalák, právě v Brightonu, kde se nyní potká s Matějů.

„Určitě budu s Jirkou Skalákem v kontaktu, budu se ho ptát, jak to tam chodí. Jde o malý tým s výbornými fanoušky. Velká motivace a velká výzva, na kterou se velmi těším,“ vyhlíží už příbramský odchovanec své nové angažmá.

Brighton hraje 6. srpna generálku proti Atlétiku Madrid, na ní už by mohl být český obránce přítomen. O šest dní později pak mužstvo vstupuje do Premier League, a hned to bude křest ohněm. Doma proti Manchesteru City, který vede Pep Guardiola a jeho kádr je díky arabským miliardám našlapaný hvězdami.

