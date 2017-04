Talent z Udine Filipiak: Jankto je inspirací. Ani hostování ho nezlomilo

Jak se to přihodilo, že si vás v tak útlém věku vytáhl ze Slovanu Bratislava rovnou prvoligový italský tým?

„Udine si mě všimlo na kvalifikačním turnaji v Severním Irsku (první fáze kvalifikace na ME U17, pozn. red.) a poté mě sledovali na přípravném dvojzápase proti Maďarsku.“

Kdy jste se dozvěděl o zájmu Udine?

„Od svého manažera v listopadu 2016. Řekl mi, že klub chce, abych s ním v zimním přestupovém období podepsal smlouvu a uzavřel přestup. V lednu si mě pozvali na podrobné zdravotní testy a k podpisu samotné smlouvy.“

Byl jste na přestup připravený? Uměl jste už něco italsky?

„Italsky jsem před příchodem do klubu neuměl ani slovo. Po podepsání smlouvy mi byl klubem přidělen učitel italštiny. Zatím se domluvíme anglicky, ale snažím se používat i italštinu. Doufal jsem, že by mi díky reprezentačním turnajům mohla přijít nějaká nabídka ze zahraničí, ale nečekal jsem, že to bude hned po prvním turnaji v kategorii do 17 let, za což jsem velmi vděčný a šťastný.“

Co rodina, přestěhovala se za vámi do Itálie, nebo jste dostal nějakou cizí od klubu?

„Ne, rodiče zůstali na Slovensku. Bydlím v klubovém hotelu v centru města, kde žijí všichni fotbalisté Primavery (kategorie U19, pozn. red.) ze zahraničí.“

Působíte v Primaveře, ale za A tým jste debutoval už v 16 letech. Stálo vás to hodně peněz na zápisném?

„(smích) Naštěstí po mně nechtěli ani cent. Byl to opravdu skvělý a nezapomenutelný zážitek. Děkuji celému vedení Udine, že jsem dostal takovou příležitost už v takovém věku.“

Co tréninky? Připravujete se s Primaverou, nebo A mužstvem?

„Sice už mám za sebou dva přípravné zápasy s áčkem, ale trénuji především s devatenáctkou. Někdy si mě však pozve na trénink i trenér áčka.“

Čím si vysvětlujete, že je v poslední době opět takový zájem o Čechy a Slováky, konkrétně v Itálii? V Udine působíte vy, slovenský Filip Vaško, český Jakub Jankto, v létě přijde Antonín Barák…

„Českým a slovenským fotbalistům vyhovuje italský styl hry. V moderním fotbale dostávají také čím dál více příležitostí mladí fotbalisté, otevírají se domácí i zahraniční akademie. Skauting italských klubů je na velmi vysoké úrovni, konkrétně v Udine je téměř každý týden nějaký hráč na zkoušce, ať už ze zahraničí nebo Itálie. Mám informace o tom, že Udine sleduje více mladých hráčů ze Slovenska.“

Bavili jste se s Jakubem Janktem? Pomáhá vám prosadit se v klubu?

„Hned po příchodu do klubu mě s ním lidé z vedení seznámili. Jakub mi hodně pomáhá s jazykem, když mám možnost působit v A týmu. Mimo fotbal se však moc nepotkáváme, přeci jen on už je vycházející hvězda, ale jsem rád, že někdo takový jako Jakub, v klubu působí. Může pro mě být velkou inspirací do budoucna.“

Motivací může být i to, že jste se podobně jako Jankto dokázal v tak mladém věku dostat do Udine, ne? Z Jankta už teď je důležitý člen A mužstva, hraje za českou reprezentaci…

„Samozřejmě. Obdivuji houževnaté hráče, jako je Kuba. Po skončení v Primaveře šel na hostování do druholigového italského týmu, které ho nepoložilo, ale naopak. Vypracoval se v hráče, jakým je teď. Jak už jsem říkal, je pro mě velkou inspirací.“

S reprezentací jste se nedostali na letošní mistrovství Evropy do 17 let v Chorvatsku. Jak bolí vyřazení od Faerských ostrovů?

„S odstupem času je to čím dál horší. Při pomyšlení, že jsme byli tak malý krůček od historického úspěchu Slovenska v kategorii U17 zahrát si na ME a nepodaří se nám projít přes trpaslíka z Faerských ostrovů… Je to pro mě stejně jako pro ostatní velké zklamání…“

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?

„Ještě nedávno byl sen zahrát si za svou zem na mistrovství Evropy. Protože se nám s klukama nepodařilo postoupit, tak je pro mě cílem pravidelně nastupovat za Udine v kategorii do devatenácti let a sem tam opět nakouknout do prvního mužstva.“

Nemůžu se na závěr nezeptat – jaký je váš vysněný klub?

„Jednoznačně Arsenal, fandím tomuto týmu od dětství. Obdivuji hráče, jakými byli Thierry Henry, Dennis Bergkamp, obdivuji Arséna Wengera, obdivuji styl hry, jakým se Arsenal prezentuje. Mým snem je jednoho dne nastoupit na Emirates Stadium s kanónem na hrudi.“