Proč chce italská hvězdička z AC Milán? Vyhrožovali mu smrtí, šokoval agent

Mezi příznivci AC Milán zavládlo obrovské zklamání. Donnarumma měl být budoucností klubu, který mu dal šanci dřív, než bývá u brankářů zvykem. Jenže osmnáctiletý talent, který patřil v minulé sezoně mezi nejlepší gólmany Serie A, chce pryč.

Donnarummovi totiž končí smlouva už za rok a odmítl ji prodloužit. Teoreticky by tak po příští sezoně mohl odejít kamkoliv zadarmo. A nebo ho teď AC musí prodat. Fanoušci za tím vidí peníze a tak ho přezdili na Dollarummu.

Velká vlna kritiky se snesla také na hlavu brankářova výstředního agenta Mina Raiolu. Podle nejednoho experta to byl právě on, kdo Donnarummu k zásadnímu kroku dotlačil. Zkušený manažer ale zásadně nesouhlasí.

„AC Milán nás přinutil. Oni Donnarummu ztratili. Řekl mi, že si upřímně myslí, že není v pořádku pokračovat v jednáních s lidmi, kteří ho uráží a vyhrožují jemu i jeho rodině,“ vznesl Raiola vážné obvinění. A pokračoval.

„Situace byla už moc agresivní a nepřátelská, že jsme to museli ukončit. Vyhrožovali mu i jeho rodině smrtí. Takhle hráče nemůžete udržet,“ dodal známý agent.

Raiola teď má před sebou těžký úkol. Potřebuje zařídit, aby AC Milán Donnarummu prodal, což zatím klub odmítá. „Reálně hrozí, že může rok nehrát. Vzhledem k jeho kvalitě by to tak nemělo být, ale tohle už se blíží šikaně,“ řekl k tomu.

Obecně se ale má za to, že AC bude chtít na hodně ceněném brankáři alespoň vydělat. Za rok by totiž mohl odejít zdarma a hlavně je mezi zájemci například konkurenční Juventus. A to by se v AC určitě vůbec nelíbilo...

