Pozadí Pavlenkova přestupu: Zázrak s penězi i Tvrdíkovy ostré lokty

Poznali, jak tvrdá a silná nyní Slavia je. Agenti Viktor Kolář a Jindřich Šťastný ze společnosti Sport Invest totiž vyjednávali přestup brankáře Jiřího Pavlenky z klubu z Edenu do Brém. „Je absolutně neuvěřitelné, kam jsme se dostali,“ říkají o přestupové částce, která se blíží 100 milionům korun. Teď Slavii mimo jiné pomáhají hledat hráče v zahraničí.

Jak těžký byl transfer Jiřího Pavlenky ze Slavie do Brém? V určitých chvílích to vypadalo, že to nemůže dopadnout.

Kolář: „Říkáme, že když už si všichni myslí, že je konec a že už to nefunguje, tak pro nás to začíná. Jednoduché to nebylo. Máme na trhu vedle Daniela Křetínského dalšího tvrdého vyjednavače. Pan Tvrdík má opravdu ostré lokty a je neústupný. Jednání byla opravdu složitá a sinusoidní. Ve hře byl Jirkův velký sportovní sen, ale samozřejmě to bylo i pro nás jako agenturu prestižní z hlediska postavení na německém trhu. Protože ta země a soutěž je nesmírně důležitá pro celý systém fotbalu. Čím víc Čechů tam bude působit a zanechávat pozitivní stopu, tím víc to bude pro všechny prospěšné.“

Což se vám minimálně v Brémách daří. Jako agentura tam máte tři hráče, ještě Theodora Gebre Selassieho a Jaroslava Drobného.

Kolář: „Je to zajímavé, má to svou historii. Teď jsme jednali s Frankem Baumannem, dnešním šéfem Brém a tamější ikonou. Měli jsme štěstí, že jsme se s ním seznámili už dřív, v době, kdy se zaučoval u Klause Allofse, s nímž jsme se znali. Náš vztah jsme začali budovat v rámci mistrovství Evropy v Polsku, kde jsme dotahovali přestup Thea Gebre Selassieho. Věděl, jak pracujeme. Je důležité, že vám dají důvěru. Němci si nedovedou představit, jak složité je řešit některé věci v Česku. Mají rádi jednoduchost, proto upřednostňují transfery s jasnými a neměnnými vstupními podmínkami. Dnes je ve světě trend mít ve smlouvách hráčů jasně definovanou výstupní klazuli, kterou ale Jirka neměl.“

To pro ně byl teď asi náraz, že?

Kolář: „Měli jsme od Slavie během jara signály o tom, že by byl přestup Jirky Pavlenky v případě hodně zajímavého angažmá řešitelný. Samozřejmě situace ve fotbale se mění velice rychle. Když byli mistři, začalo období, kdy si ve Slavii řekli, že musejí posílit, udělat tohle a tamto. O Jirkovi jsme mezitím jednali s několika kluby, ale zájem Brém byl od začátku enormní a jednání férová. Jde o to, aby brankář, který tam aktuálně je, měl třeba ambici někam jít, nebo aby s ním klub či trenér nebyli spokojení - v tom musíte mít i štěstí. Další věc je, že tam můžete mít české hráče, kteří mohou dát referenci. V tomto případě chci Jardovi (Drobnému) a Theovi (Gebre Selassiemu) poděkovat. S Werderem jsme se několikrát osobně potkali, mnohokrát si telefonovali a pro úspěšnou finalizaci transferu bylo velmi důležité, že Jirka obstál v přátelském reprezentačním utkání proti silné, hvězdami nabité Belgii a ukázal, na co má. Zvlášť, když se finanční představy Slavie začaly později extrémně zvyšovat.“

Proto se jednání tak vlekla, že?

Kolář: „Představa Brém byla finančně menší, je absolutně neuvěřitelné, kam jsme se dostali. Kdyby si někdo zkusil představit, že ta částka bude přes dva miliony eur, natož tři, tak bychom tu akci ani nespustili a Brémy by do toho nikdy nešly. Je zázračné, co se stalo.“

Byla chvíle, kdy jste si řekli, že už je to tak špatné, že přestup nedopadne?

Šťastný: „Pochybnosti jsou vždycky, dokud není podepsaná smlouva o přestupu a dokud hráč neprojde lékařskou prohlídkou a nepodepíše profesionální smlouvu. Tak to vždycky je. Ale za sebe jsem nepociťoval, že by to bylo už tak špatné. Musíme ocenit, že Slavia se k nám chovala velmi korektně, neustále s námi komunikovala, nebyla tam hluchá místa, že bychom den dva nekomunikovali, že by transfer upadal a umíral. Někdy nastane moment, kdy se klub odmlčí na dva tři dny a přestane záměrně komunikovat a čeká, jestli zájemce poleví.“ Kolář: „Ještě bych doplnil, že zásadní podmínkou byl také příchod Honzy Laštůvky do Slavie. Kdyby nepřišel, nebylo by co řešit. Nešlo by to, tomu rozumíme.“

Přesto nedostaly se už Brémy do situace, kdy musely Pavlenku přivést? Na některé brankáře neměly peníze už vůbec, dosavadní jednička Felix Wiedwald necítil důvěru a je na odchodu.

Kolář: „Víme, že Brémy měly rezervní řešení. Byly ve spojení s manažerem toho hráče, a ten věděl, že priorita je Jirka, ale že je to časově omezené a že se to minulý týden mělo buď dodělat, nebo ne. Začátek přípravy Brém byl jasný deadline. Bylo dobře, že se to celé spustilo včas.“