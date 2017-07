Od září dal jeden gól. Klimenta i tak chtějí v Bröndby na další sezonu

Kliment odešel do Kodaně vloni na začátku září a za druhý celek uplynulé sezony dánské ligy nastoupil do 21 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil pouze jeden gól.

Odchovanec Jihlavy patří Stuttgartu od předloňského léta, kdy zazářil na domácím mistrovství Evropy jednadvacítek. Do sestavy německého klubu se ale natrvalo nedostal a v sezoně 2015/16 zasáhl jen do osmi bundesligových utkání v drtivé většině jako střídající hráč. Po sestupu Stuttgartu do druhé ligy zamířil hostovat do Dánska.

"Velmi se mi líbí taková rodinná atmosféra v klubu. Věřím, že můj druhý rok v Bröndby bude lepší. Chtěl bych týmu pomoci více než v minulé sezoně. Jsem útočný hráč, takže to znamená, že bych měl dávat více gólů a vytvářet více šancí," řekl Kliment.