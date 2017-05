Další fotbalová tragédie. Explzeňský David Bystroň spáchal sebevraždu

Čtyřiatřicetiletý Bystroň se podle serveru iDnes.cz oběsil ve sklepě svého domu a zanechal dopis na rozloučenou. Podle neověřených informací byl Bystroň ještě v pátek večer aktivní na komunikační síti viber. Pak se náhle odmlčel. Po konci profesionální kariéry hrál ve Švýcarsku pátou ligu za US Schluein Ilanz, ještě v neděli odehrál 77 minut v zápase proti Buchsu.

David Bystroň začal fotbalovou kariéru v Baníku Ostrava, kde působil v letech 2001 - 2008 a podílel se na mistrovském titulu v sezoně 2003/04.

Přes Levski Sofii se dostal do Viktorie Plzeň, kde prožil nejúspěšnější roky. Na jaře 2011 s klubem slavil další mistrovský titul a postoupil do Ligy mistrů. Patřil k hlavním pilířům a stabilním členům základní sestavy. V závěru roku 2011 v posledním zápase základní skupiny vstřelil branku do sítě AC Milán a přispěl k remíze 2:2.

Brzy poté se dostal do problémů. Po utkání základní skupiny Ligy mistrů na hřišti BATE Borisov v listopadu 2011, které Plzeň vyhrála 1:0, měl pozitivní dopingový test na metamfetamin. UEFA ho potrestala dvouletým zákazem ve fotbale a Viktoria Plzeň s ním kvůli tomuto v únoru 2012 rozvázala smlouvu.

Během trestu si stihl udělat trenérskou licenci. V listopadu 2013 se díky výjimce schválené organizacemi FIFA a UEFA mohl zapojit zpátky do tréninku Viktorie Plzeň.

Po vypršení trestu podepsal v červenci 2014 dvouletý kontrakt s druholigovým celkem SK Sigma Olomouc a postoupil s ním v sezóně 2014/15 do první ligy. Pak se ale zranil a musel ve 32 letech definitivně ukončit profesionální kariéru.