Sudí ve válce s Berbrem! Odvolá komisi rozhodčích? Uvidíme, vzkázal

Roman Berbr na přímý dotaz deníku Sport, zda chce řešit obsazení nebo zvolení nové komise rozhodčích (KR), v SMS zprávě stroze odpověděl: „Uvidíme.“

Jak moc to myslel vážně, už neobjasnil. Komise ale troubí na poplach. „Úterní prohlášení je plné nepřímých výhrůžek. Takže není divu, že ze Strahova jdou zprávy, že v září bude mít fotbal novou komisi rozhodčích,“ říká s obavami zdroj Sportu, který má blízko k šéfům sudích.

Pro lepší pochopení situace se musíme vrátit do poloviny července, kdy 63 rozhodčích obdrželo faktury za zimní soustředění v Portugalsku (až 70 tisíc korun na osobu). FAČR to zdůvodnila „úspornými opatření“, ovšem komise rozhodčích v čele s Polákem Michalem Listkiewiczem vyjádřila nesouhlas. Spor označila za nátlak z Berbrovy strany a sudím doporučila, ať faktury nehradí a pošlou je zpět. Seminář zadarmo slíbil tehdejší šéf asociace Miroslav Pelta.

„FAČR od počátku deklarovala, že tuto položku uhradí sama,“ tvrdí místopředseda KR Petr Mlsna s tím, že neexistuje právní titul, na jehož základě by rozhodčí byli povinni zpětně cokoliv platit.

Byla to rozbuška, která ještě zvýšila napětí mezi Berbrem a Listkiewiczem. A pokračuje úterním prohlášením asociace. Nutno podotknout, že hodně útočným. FAČR obvinila KR z rozdmýchávání nepřátelských nálad a uvedla, že za jejím stanoviskem nehradit faktury se „skrývá něco zcela jiného, než čím se zdá být na první pohled“.

„Vůbec netuším, o co jde,“ odvětil Mlsna. Berbr to nekomentoval. A neví to ani první místopředseda FAČR za Moravu Zdeněk Zlámal, neboť se na prohlášení nepodílel a o jeho přípravě neměl vůbec ponětí. „Přečetl jsem si ho až na webu asociace, nevím, kdo ho psal,“ přiznal Sportu. Což je ovšem zarážející, protože po rezignaci Miroslava Pelty je Zlámal statutárně nejvyšším představitelem FAČR…

Vše zapadá do celkové nervozity, která sídlo FAČR pohltila před přípravami na valnou hromadu. Zasvěcení lidé ze strahovského kopce mluví dokonce o totální válce, která vyústila například ve výpovědi pro člena komise rozhodčích Romana Hrubeše a jejího sekretáře Emila Ubiase. Oficiální zdůvodnění? Znovu šetření.

„Ale je to absurdní, protože ve skutečnosti dostávají výpovědi především ti, kteří jdou proti Berbrovi. Aspoň všichni vidí, jaké FAČR vytváří prachbídné podmínky pro práci. Jsou to spíš překážky,“ objasňuje zdroj Sportu. „Atmosféra tady hodně zhoustla,“ potvrzují další zaměstnanci asociace.

Zažije fotbalový národ déjà vu?

A bude ještě víc, pokud se výkonný výbor skutečně pokusí 5. září vyměnit současnou komisi rozhodčích. Fotbalový národ by prožil tak trochu déjà vu, protože na den přesně byla před šesti lety odvolána komise předsedy Luďka Macely a dosazena do jejího čela Dagmar Damková. Zatímco tehdy se ale puč řízený Tomášem Paclíkem s Berbrovou podporou podařilo utajit, dnes by to nešlo.

Jak zjistil deník Sport, ve smlouvě mezi FAČR a Ligovou fotbalovou asociací (LFA) je na tuhle věc pamatováno. Přesněji, že FAČR je povinna se čtrnáctidenním předstihem písemně informovat LFA o tom, že její výkonný výbor bude chtít případné obsazení postů v komisi rozhodčích řešit. Takový dopis zatím LFA neobdržela, avšak lhůta pro to ještě nevypršela.

„Osobně si ale tuhle změnu neumím představit. Dali jsme Fortuně, našemu sponzorovi, slib, že komise zůstane v tomto složení. Myslím, že i většina majitelů klubů je spokojena s výkony rozhodčích,“ konstatuje Zlámal.

Z toho lze usoudit, že on by ruku pro odvolání komise rozhodčích nezvedl. Ale co Berbr a ostatní členové VV? Jsou ochotní riskovat, že český fotbal ztratí vlivného sponzora? Fortuna jasně deklarovala: vypovíme smlouvu za stovky milionů korun, pokud FAČR poruší podmínku o nedotknutelnosti komise.