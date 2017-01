Kladno zkouší bitkaře z Kanady! Kočímu dal K.O., pral se i za Čechov

V dresu finského klubu odehrál Gratton celkem 37 zápasů, v nichž nastřádal šest bodů za tři góly a tři asistence. Kromě toho si připsal do statistik celkem 81 trestných minut a některé z nich mu naskákaly za pěstní souboje. Na přednosti kanadského útočníka se chtějí spolehnout také Rytíři.

„Očekávám od něj tvrdou, důraznou hru a tlak do branky. Počítáme s ním do oslabení a chtěli bychom, aby v případě potřeby ochránil naše opory a brankáře. Chceme si u soupeřů získat větší respekt,“ uvedl na klubovém webu trenér Pavel Patera.

Josh Gratton by se měl k týmu připojit v úterý a je dost možné, že by si mohl připsat premiéru už ve středečním utkání s Prostějovem. Pokud proti moravskému celku nastoupí, Jestřábi by se měli mít na pozoru, protože minulost čerstvé posily Kladna budí velký respekt.

O Grattonově fyzické síle se přesvědčil také český ranař David Kočí. Byl to právě rodák z Brantfordu v Ontariu, kdo byl jeho prvním rivalem v NHL. Oba borci se potkali při premiéře českého útočníka, který v březnu 2007 debutoval za Chicago, zatímco Gratton nastupoval za Arizonu.

Oba muži sundali rukavice poprvé už ve třetí minutě a nutno přiznat, že Davida Kočího premiéra pořádně zabolela, protože zkušenější soupeř bitku rychle ukončil přesně zamířenou ránou. Převahu hráče Phoenixu To ocenili také fanoušci, kteří ho v hlasování určili vítězem s 96,8 % hlasů.

Odveta se uskutečnila už po třinácti minutách. Kočí tvrdě atakoval Billyho Thomase a jeho spoluhráč okamžitě jednal. Tentokrát už měl navrch pražský rodák a v hlasování fanoušků nad Grattonem zvítězil s 60,5 % hlasů. Když už jsme u toho, Kočí se ve stejném utkání popral ještě potřetí, když si za bitku s Nickem Boyntonem vysloužil 75,5 % hlasů od fanoušků. Zajímavé je, že český útočník všechno stihl, přestože strávil na ledě pouze dvě minuty a jednatřicet vteřin!

Vraťme se ovšem ke kanadskému útočníkovi. Ten ve zmíněné sezoně odehrál 52 zápasů, ale v té následující už si připsal pouze jeden start. Následně zamířil do Philadelphie, jenže trvalé místo si nevybojoval a v roce 2010 zamířil do KHL.

Mnohé asi nepřekvapí, že ho zlanařil nechvalně proslulý Čechov, jehož dres oblékal dvě sezony. Další ročník už strávil v Astaně, následně zkoušel štěstí v dánském Rödovre a přes nižší ruské soutěže se vrátil zpět do Astany. Gratton se nakonec po jedné sezoně vrátil do AHL, kde si v 53 zápasech za Manchester Monarchs připsal 93 trestných minut. Poslední sezonu už ale strávil opět v Evropě, kde nastupoval za zmíněný Ässät Pori. A nyní tedy Kladno.

Všechny tři bitky Davida Kočího při premiéře v NHL