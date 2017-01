Kladno v bitvě o čelo zdolalo Budějovice, Jihlava i Slavia vyhrály

Kladno je po Jihlavě teprve druhým týmem, který v této sezoně dokázal uspět na ledě Českých Budějovic. Na cenném vítězství měl největší podíl veterán Petr Ton, jenž v přesilovce poslal hosty do vedení a v 53. minutě asistoval u vítězné branky Patrika Machače. Za domácí skóroval pouze Vladimír Škoda.

I přes deset vyloučení Rytíři poprvé v tomto ročníku porazili mužstvo Motoru a připsali si čtvrtou výhru v řadě, po níž se na druhé pozici odpoutali od třetí Jihlavy. Dukla porazila Přerov po nájezdech. Vítězný gól si připsal David Březina, který vsítil i první jihlavskou branku. Na střídačce domácích nedokončil zápas trenér Petr Vlk, jenž byl pro nesportovní chování vykázán do útrob stadionu.

Po třech venkovních prohrách za sebou zabrala čtvrtá Slavia, která gólem v 60. minutě zvítězila v Prostějově 3:2. Tři body zařídil Pražanům v čase 59:23 Václav Jankovský. Červenobílí se tak pomstili za 13. kolo, kdy zde v juniorském složení utržili debakl 0:13.

Na ledě Ústí nad Labem skončila vítězná série Třebíče, která po šesti výhrách v řadě podlehla Lvům jasně 1:4. Ve zbývajících zápasech pak předposlední Kadaň porazila 2:1 Litoměřice a poslední Most prohrál 3:4 na ledě Frýdku-Místku.



39. kolo první hokejové WSM ligy:



Ústí nad Labem - Třebíč 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky: 15. Poulíček, 24. Roubík, 28. Přindiš, 31. Vrdlovec - 39. Niko. Rozhodčí: J. Doležal - Křivohlavý, Čížek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1158.

Frýdek-Místek - Most 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 4. Půhoný, 22. Marek Růžička, 32. O. Kovařčík, 40. Kania - 7. Mical, 36. Divíšek, 53. Smolka. Rozhodčí: Fiala - Ganger, Gangarčík. Vyloučení: 5:6, navíc Strejček (Most) do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1581.

Prostějov - Slavia Praha 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 7. Rudovský, 59. L. Krejčík - 10. Krliš, 28. Šmerha, 60. Jankovský. Rozhodčí: Obadal - Bryška, Poruba. Vyloučení: 5:6, navíc Švec - Bača oba 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 1325.

Motor České Budějovice - Kladno 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 26. Škoda - 13. Ton, 53. Machač. Rozhodčí: Pražák, Bejček - Jílek, Šperl. Vyloučení: 3:10. Využití: 0:1. Diváci: 6421.

Kadaň - Litoměřice 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 3. Kohout, 47. Chlouba - 16. M. Ondráček. Rozhodčí: Kopeček - Kis, Špringl ml. Vyloučení: 9:5. Využití: 0:1. Diváci: 354.

Jihlava - Přerov 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 15. a rozhodujcí sam. nájezd Březina, 40. Diviš, 60. Zeman - 13. Goiš, 17. Milan Procházka, 48. Ferenc. Rozhodčí: Přikryl - Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 6:8, navíc Goiš (Přerov) do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 1102.