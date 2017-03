Svoboda vychytal Kladno. Soustředit se na Tona a spol.? To by mě semlelo, říká

Proti Kladnu zavřel bránu. Ustál nájezd Petra Tona, jehož střela břinkla o tyč. Další střely brankář Miroslav Svoboda pochytal a hlavně díky němu zvládla Jihlava vstup do semifinále hokejové WSM Ligy. Stačil jí na to jediný Hubáčkův gól. Zítra se hraje na Vysočině podruhé. „Klobouk dolů před klukama,“ pochválila jednička Dukly poctivě bránící spoluhráče.

Jak jste viděl Hubáčkův kuriózní zásah? Pro gólmana Cikánka byl nešťastný…

„Smolné góly padají. K tomu není co říct. Nemůžeme se bavit o tom, jestli jsme dali šťastný gól nebo ne. Prostě to tam nějak padlo, zítra je nový den a další zápas. Myslím, že každý z nás gólmanů dostal ještě horší góly. My se od tohoto musíme odrazit a zase pracovat od nuly.“

Proč padl jediný gól?

„Můžeme být rádi, že jsme na tu jednu branku vyhráli. Hráli jsme dobře, blokovali jsme střely. Klobouk dolů před klukama.“

Jaké je Kladno?

„Má výborné hráče, ale to my taky. Každý zápas je jiný, zítra to může vypadat úplně jinak. My jsme v prvním utkání hráli to, co jsme chtěli. Kolik mělo Kladno šancí, to už je jedno. Odbránili jsme to dobře.“

Cítíte nebezpečí od Tona, Tenkráta a Burgera, což jsou kladenské hvězdy ve veteránském věku?

„Každý chce vyhrávat a je jedno, kolik je komu let. Oni chtějí možná ještě víc, protože se jim to krátí. Už nezažijí tolik play off jako mladí kluci. Samozřejmě vím, kdy jsou na ledě. Já se ale na ně moc nesoustředím, to by mě semlelo. Chtěl jsem vyhrát, víc mě nezajímalo. Už mám přece jen něco za sebou.“