Slavia zase na hraně. Dluží hráčům výplaty, hrozí pád z první ligy

Hokejová Slavia riskuje, že přijde o prvoligovou licenci. Klub stále neuhradil pěti hráčům říjnové výplaty, a to ani po nařízení výkonného výboru svazu z minulého týdne. Bez penále z prodlení se jedná odhadem dohromady o částku kolem 750 tisíc korun. Slavia má čas ještě do příštího pátku 28. dubna. Jinak jí hrozí vyloučení ze soutěže.

„Pořád to je v běhu. Slavii bylo odesláno upozornění, že v nejhorším případě může přijít o licenci. Pokud by klub lhůtu nesplnil, dostane to do rukou opět výkonný výbor. Jedná se o závažné rozhodnutí, není to jen otázka jednotlivců a lidí, kteří soutěž řídí,“ potvrdil Sportu Pavel Setikovský, manažer svazu pověřený právě řízením WSM ligy, který však není členem výkonného výboru ČSLH.

Případ se vyvíjel následovně: už v říjnu ve Slavii oznámili, že se klubu nepodařilo získat partnery, kteří by tým podpořili v boji o návrat do extraligy. Klub tak přehodnotil sportovní ambice a nasadil „redukční dietu“. Musel začít šetřit. Hráči s nejvyššími smlouvami byli požádáni, aby si hledali jiné angažmá.

Jelikož Slavia v té době neplnila finanční závazky vůči hráčům, odmítli členové prvního týmu odcestovat k utkání do Prostějova a mužstvo v sestavě s juniory, kteří ve stejný den už měli v nohách jiný zápas, utrpělo drtivou porážku 0:13.

Hráčům, kteří v říjnu odešli z týmu na požádání klubu, dluží vedení Slavie výplatu za zmíněný měsíc dodnes. Místo ní obdrželi dopis, v němž od každého z nich vyžadují částku 2,015 milionu korun za údajné poškození dobrého jména klubu tím, že nenastoupili k utkání v době, kdy se mělo jednat s důležitým partnerem.

O zmíněný dopis se snažili zástupci Slavie opřít u smírčí komise, která nařídila klubu závazky vůči hráčům uhradit do měsíce a v případě vymáhání peněz na hokejistech ho odkázala na soud. Poškozeným však žádné peníze nedorazily a případ se dostal na program jednání výkonného výboru svazu. Ten stanovil další, čtrnáctidenní lhůtu. Z ní právě uplynula polovina.

Do klubu má údajně vstoupit čínský partner

V podobné situaci se před třemi lety ocitl tehdy rovněž prvoligový Beroun, kdy měli licenci pronajatou David Dočekal a Jakub Kříž. Klub dlužil peníze hráčům a dalším subjektům, nezaplatil je ani po výzvě. K dohodě mezi majiteli licence a hráči nedošlo. Beroun byl vyloučen z první ligy.

Průtahy kolem Slavie můžou souviset s tím, že do klubu má údajně vstoupit čínský partner. Každopádně problém je taky v tom, že v první lize kluby neskládají bankovní garance jako v extralize.

A můžou si tak víceméně dělat, co chtějí, protože v případě neplnění závazků není kam sáhnout pro peníze. Každá soutěž má rozdílná pravidla, i když jsou obě profesionální. Takže hráči, kteří vyhověli přání Slavie a svým odchodem klubu ulehčili, za svoji práci stále nic nemají.

„Na druhou stranu, mně se na stůl nedostalo, že někdo hráčům dluží. Ale myslím, že s přibývajícím časem se věci pohnou a v příštím týdnu budeme moudřejší,“ vyjádřil víru Setikovský.