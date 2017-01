Švédové odmítli tři nabídky Sparty: Finále LM v Praze? Ani za milion!

Před týdnem Sparta rozrazila bránu finále Ligy mistrů. Střetne se s Frölundou, která obhajuje loňské vítězství. Bude o něj bojovat potřetí za sebou, ale poprvé doma. Zájem o pořádání zápasu projevila i Sparta. Nabízela náhradu, poslední návrh zněl 50 000 eur (1,25 milionu korun) plus další náklady. Ale Švédové neprodají finále (hraje se v úterý 7. února) ani za milion. Navíc se tváří, jako by o žádné nabídce neslyšeli.

Finále CHL se dokonce nebude hrát ani v göteborské hale Scandinavium, kterou si vyblokoval švédský svaz, neboť dva dny po finále Ligy mistrů tam začne turnaj Euro Hockey Tour. Místo ní se dějištěm bitvy o titul nejlepšího týmu kontinentu stane 50 let starý stadion ve vilové čtvrti Frölundaborg. Švédové měli na pořadatelství podle regulí soutěže jako bodově lepší tým právo. Zazdili však příležitost posunout vzkříšenou Ligu mistrů zase o něco dál.

Finále ještě nezačalo, mezi oběma soupeři se však už pěkně zajiskřilo. Rozhlasová stanice Radiosporten o víkendu citovala představitele švédského klubu, kteří se vyjádřili ve smyslu, že o nabídce Sparty neslyšeli. A včera to odmítli komentovat. „Návrhy jsme předložili celkem tři a všechny byly odmítnuty,“ ohradil se Petr Bříza, šéf Sparty, který je zároveň členem představenstva CHL.

Jednání probíhala od počátku na nejvyšší úrovni. O návrzích věděl i prezident IIHF René Fasel, který taky působí ve vedení Ligy mistrů. Sparta začala o případnou změnu usilovat ještě dřív, než se o finalistech vůbec rozhodlo. Připravovala se na alternativu, která nakonec nastala. Začátkem roku poslal klub na CHL žádost o změnu pořadatelství se zdůvodněním, proč by bylo pro všechny výhodnější hrát finále v pražské O2 areně, a zdůraznil, že Spartě v žádném případě nejde o získání výhod spojených s tím, že bude hrát v domácím prostředí, nýbrž o prospěch celé soutěže. Navrhl finanční kompenzaci 10 000 eur (250 000 korun) a splnění dalších podmínek.

Frölunda pořadatelství měnit nechtěla. Sparta následně přisadila, nabídla 30 000 eur, k tomu navíc 35 000 eur na dopravu, neomezený počet lístků a VIP vstupenek. Svůj druhý návrh Sparta přednesla CHL i Frölundě. Vedení Ligy mistrů doporučilo, že nejlepší bude, když si to kluby vyřeší mezi sebou. „S Christianem Lechtalerem (ředitel klubu) jsme vedli asi čtyřicetiminutový rozhovor. Nabídku odmítl a trval na tom, aby se finále hrálo ve Frölundaborgu,“ sdělil Bříza Sportu.

Nabízely se různé scénáře. Třeba i ten, že by švédský tým do Prahy nepřijel v případě, že by CHL pořadatelství přiklepla Spartě. Liga mistrů však podpořila jeho stanovisko. Mezi důvody připomněla, že tým s lepšími výsledky v celé sezoně získává právo uspořádat finále a případné úpravy pravidel by mohly snížit důvěryhodnost soutěže. „Frölunda byla nejlepší nejen v tomto ročníku, ale ve všech sezonách CHL od jejího vzniku,“ stálo ve zdůvodnění.

Dalším argumentem bylo, že Frölunda vysílá zápasy na volně přístupném kanálu SVT, zatímco utkání Sparty přenáší placená televize a že Praha přes vysokou kapacitu O2 areny předem nezaručí pětimístnou návštěvu. Pro úplnost, dopis byl rozeslán 13. ledna, tedy ještě před druhým semifi nále, na které přišlo dvanáct tisíc diváků. Současně CHL vyjádřila přesvědčení, že švédský klub i ve skromnějším prostředí zaručí podmínky odpovídající regulím soutěže.

Před týdnem, po skončení odvetného semifinále s Växjö, se Petr Bříza ještě spojil s ředitelem CHL Martinem Baumannem a naposledy zkusil přesvědčit všechny, že by v Praze měli na finále vyprodáno. Nabídl další navýšení náhrady na 50 000 eur (1,25 milionu korun) a k nim 35 000 eur jen na úhradu cestovného, plus zaplacení nákladů na ubytování a stravu pro výpravu Frölundy. Ta návrh opět velmi rychle zamázla.

„Možná bychom měli zvážit, zda se chceme v budoucnu držet pouze pořadí nebo výběru na základě rozhodnutí představenstva,“ vzkázal sparťanský boss. V tu dobu už Sparta začala organizovat zájezd pro fanoušky na jih Švédska.

