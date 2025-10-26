Hráči, kteří se v Plzni zvedli pod Hyským: Adu kanonýrem, nový šéf i vysunutý rychlík
Pod Martinem Hyským odehrála Plzeň v rychlém sledu tři soutěžní zápasy. Výjezdy do Ďolíčku proti Bohemians (1:0), na AS Řím (2:1) a naposledy domácí představení s Baníkem (2:0) přinesly tři důležitá vítězství. Nový kouč navázal na úspěšnou práci Miroslava Koubka, některým hráčům změnil pozice. Viktoria začala sbírat body a zvedá se výkonnost jednotlivců na hřišti. Komu se po Hyského nástupu začíná dařit? Server iSport vybral pětici hráčů, kteří se pod novým koučem zvedají.
Prince Adu (22 let, útočník)
Bilance pod Hyským: 3 zápasy, 2 góly
Nový kouč na ghanského útočníka (také vzhledem ke zranění Matěje Vydry) bezmezně spoléhá. Adu nastoupil třikrát v základu a odehrál prakticky kompletní porci minut. Zvládl fyzicky obrovský zápřah, k tomu přidal branky na AS Řím a doma s Baníkem, konečně se zapisuje do statistik a pravidelně sbírá body. Bilanci mohl mít ještě lepší, hlavně v nedělním duelu se v závěru dostal do obrovské možnosti, kterou lajdácky zahodil. „Klobouk dolů před Memičem a Aduem, co za tento týden zvládli. Vzhledem k vývoji a střídání jsme je nemohli sundat, museli vydržet celý zápas,“ chválil své ofenzivní hráče trenér Hyský.
Martin Jedlička (brankář, 27 let)
Bilance pod Hyským: 3 zápasy, 1 obdržená branka
Vrací se do reprezentační formy. V lize po nástupu nového kouče vychytal dvě nuly, doma s Baníkem zneškodnil několik tutovek a byl jasně nejlepším hráčem zápasu. Mužstvo výrazně podržel i při těžké bitvě na AS Řím. Hráče před sebou dobře diriguje, nedělá chyby v rozehrávce. Na lavičce čeká na šanci perspektivní Wiegele, v současné chvíli ale patří post jedničky jednoznačně Jedličkovi. „Předvedl znovu fantastický výkon. Vyzařuje z něj klid, přenáší ho na spoluhráče. Byl klíčovým mužem zápasu,“ vyzdvihl Hyský.
Sampson Dweh (obránce, 24 let)
Bilance pod Hyským: 3 zápasy, 1 asistence
Ve čtyřčlenné obraně je tím, kdo řídí celý tým, podstupuje náročné souboje s tvrdými, kvalitními útočníky soupeře. Dweh působí po Hyského nástupu soustředěně, takřka nedělá chyby, v současné formě patří mezi nejlepší stopery v české lize. Pravděpodobně mu pomohlo i to, že se v Plzni dohodl na prodloužení smlouvy do června 2029, teď se může plně koncentrovat na dění na trávníku. V západočeském klubu mu trenéři i vedení extrémně věří – proti Baníku dokonce dohrával s kapitánskou páskou jako první liberijský fotbalista v plzeňském dresu.
Lukáš Červ (24 let, záložník)
Bilance pod Hyským: 3 zápasy, 1 ŽK
Při zranění Matěje Vydry nosí kapitánskou pásku, jako šéf středu pole na jeho bedra padá největší zodpovědnost za celý tým. Po letních odchodech Lukáše Kalvacha a Pavla Šulce se hledal, chyběli mu tvořiví a produktivní parťáci na ose hřiště. V současné době se v něm probouzí vlastnosti, kvůli kterým na něm stavěl i Ivan Hašek v národním týmu. Červa je zase plné hřiště, otravuje život protihráčům a pro svůj tým na hřišti vypustí duši. Dobře vypadá ve dvojici s defenzivnějším Adrianem Zeljkovičem, se kterým odehráli velmi slušný první poločas v neděli s Baníkem.
Amar Memič (24 let, záložník)
Bilance pod Hyským: 3 zápasy, 1 gól, 1 asistence
Martin Hyský ho vrátil tam, kde mu bosenský rychlík rozhodoval zápasy v Karviné. Memič se při změně rozestavení posunul v sestavě z wingbeka výš, aktuálně nastupuje na pravém křídle. Během týdne odehrál všechny tři náročné zápasy, připsal si branku a asistenci. Trenérovi pomáhá svou dynamikou, energií a vůlí trhat soupeřovu obranu, navíc se pod Koubkem naučil velmi dobře pracovat i směrem dozadu. V současné době patří k největším plzeňským ofenzivním zbraním, zvládá zápasy ve vysoké intenzitě a fyzicky dominuje až do posledních vteřin.