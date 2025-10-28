Kouč Ústí se zastal Žitného a vyrazí do Afriky pro posily. Spojkou agent Durosinmiho
Africký projekt Vyškova sice skončil, ale ve druhé fotbalové lize se možná rýsuje další. Nováček z Ústí nad Labem hodlá šlápnout do skautingu a zaměří se na africký trh. Po skončení podzimní části trenér Svatopluk Habanec (56) poletí do Nigérie. „Pomáhá nám agent, který do Česka přivedl Rafia Durosinmiho a Yiru Sora,“ říká.
S přílivem miliardářů do českého fotbalu se zvedly cenovky hráčů. Platová inflace se zároveň z nejvyšší soutěže přelévá také o patro níž. „Přivést cizince není tolik finančně náročné jako koupit u nás hotového druholigového hráče,“ poznamenal Habanec pro iSport. A že zahraniční hráči dělají rozdíl, poznává Ústí už teď zásluhou Nigérijce Osaghaeho či Belgičana Idumba, jehož slavnější bratr Stanis v srpnu přestoupil ze Sevilly do Monaka.
S jakými záměry do Nigérie pojedete?
„Nejde tam jet na blind a někoho koupit na tržišti. Podíváme se do jedné z akademií poté, co nám agent nabídl spolupráci. Budu v týdnu, kdy akademie hrají mezi sebou. Hlídají si své poklady s tím, že pak přichází licitace o penězích. Bývá pravidlem, že hráč nejprve dorazí na tříměsíční krátkodobé vízum, pokud projevíme zájem. V jejich prostředí na umělce ve čtyřiceti stupních mohou být jejich výkony jiné než později v Česku. Investice spočívá v tom, že si vybraného hráče eventuálně proklepneme u nás a pokud to zvládne, můžeme se bavit, že o něj máme zájem.“
Africkou cestou jde čím dál víc klubů. Jedná se o nezvratnou tendenci směrem do budoucnosti?