Přestupy NHL ONLINE: Chicago šokuje, Panarin jde do Columbusu

23:58'

SPEKULACE - A na dobrou noc ještě pár přestupových spekulací. Mezi nimi například zajímavost o Alexandru Radulovovi, který prý žádá šestiletý kontrakt s platem sedm milionů dolarů ročně. Nabízí se nějaký dobrovolník?

Hearing that the Devils are among the teams that have inquired with Montreal about Alex Galchenyuk... — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 22, 2017

#isles are still in on Matt Duchene, being told. Tougher deal to make but discussions continue. — Andy Graziano (@AndyGraz_SNY) June 22, 2017

Nashville is definitely interested in Matt Duchene. However, if trade ask is for a defenceman, the Preds likely aren't a fit by choice. — Darren Dreger (@DarrenDreger) June 22, 2017