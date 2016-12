Ztráta pro Boston. Pastrňák je po chirurgickém zákroku, bude chybět dva zápasy

Hokejisté Bostonu se budou muset nejméně v následujících dvou zápasech NHL obejít českého útočníka Davida Pastrňáka. S 19 góly druhý nejlepší střelec soutěže absolvoval v pátek menší chirurgický zákrok na pravém lokti a generální manažer Don Sweeney potvrdil, že vynechá nedělní utkání proti Los Angeles i úterní souboj s New York Islanders.

Nejlepší střelec Bostonu po operaci lokte bude chybět nejméně dva další zápasy. Pro trápící se Bruins to je vcelku špatnou zprávou. "David podstoupil úspěšné odstranění bursitidy na pravém lokti. V neděli a úterý s největší pravděpodobností nenastoupí. Jeho stav budeme posuzovat denně," vysvětlil Don Sweeney, manažer Bostonu.

Dvacetiletý Pastrňák v aktuální sezoně odehrál za Boston 27 zápasů, ve kterých si vedle 19 gólů připsal i sedm asistencí. Doposud poslední duel Bruins proti Anaheimu absolvoval, střelecky se ale neprosadil. Pokud by absentoval jen dvakrát, vrátil by se do sestavy ve čtvrtek na ledě Floridy.