TOP zajímavosti z NHL: Tohle bolelo! Krejčí nedohrál, Ovečkin se svíjel

Toronto - Washington 4:5

Hrdinou Capitals je zatím útočník Tom Wilson. První zápas série rozhodl v prodloužení, pod druhou výhru se podepsal rodák z Toronta dvěma góly. Přitom ve 345 utkáních (základní část+play off) ještě nikdy dva góly v zápase nedal. Energicky hrající útočník navíc také zachránil svůj tým od inkasování zákrokem na brankové čáře a stihl rozpárat obránce Morgana Riellyho.

Tom Wilson with quite the shift, diving behind Holtby to make a save at one end, then deflects the puck for a goal at the other. #StanleyCup pic.twitter.com/8PctMPK3cl