Volejbalisté po 15 letech na MS. Kouč: Role outsidera? Chceme postup ze skupiny
Přestávka trvala patnáct let. Tak dlouho se čeští volejbalisté nepředstavili na MS. Letos na Filipínách ale nechybí. Los jim hned do základní skupiny namíchal koktejl ze tří kontinentů, kde však tým kouče Jiřího Nováka platí za papírového outsidera. „Řekl bych, že máme co ztratit, protože prostě chceme uspět. Děláme sport, abychom vyhrávali. Musíme odevzdat maximum, i když se může stát, že to stačit nebude,“ prohlásil reprezentační trenér před bitvami se Srbskem, Brazílií a Čínou. První duel se Srby je na programu už v neděli od 11.30 středoevropského času.
Jak dlouho je reprezentace na Filipínách?
„Přiletěli jsme 10. září odpoledne. Takže čtyři dny do prvního zápasu.“
Je to dostatečný čas na aklimatizaci v prostředí s vysokou vlhkostí?
„Myslím, že je to v pohodě. Je tady posun šest hodin. Tím, že se přiletělo odpoledne a hned potom bylo pořád co na práci, tak jsme nešli hned po příletu spát. Co jsem tak slyšel, tak kluci hned tu první noc spali dobře.“
Sám jste si zahrál dvakrát na světovém šampionátu. Řekl byste, že je to už patnáct let, co byli Češi naposled na MS?
„Neřekl, ale doba utíká. Jsme moc rádi, že se to našemu týmu zase povedlo.“
Do prvního zápasu se Srbskem zbývají už jen hodiny. S čím do utkání půjdete?
„Je to pro nás důležitý zápas s výhledem na možný postup ze skupiny. Půjdeme do utkání s chutí. Chceme se porvat o vítězství, i když favoritem nejsme. Pravda je vždy jenom na hřišti.“
Ve skupině jsou ještě Brazílie a Čína. Takže těžký los. Co jste na něj říkal?
„Nesmírně náročná skupina. Dostali jsme dvě velká prověřená jména, kterými jsou Brazílie a Srbsko. Čína si zahrála čtvrtfinále Ligy národů. Dostali jsme ji jako soupeře ze čtvrtého koše, kde byli schůdnější možnosti, ale tak to prostě je. Mají za sebou zkušenosti z velkých zápasů i velkých hal. Trénovali jsme už v hale, kde se bude hrát. To je opravdu velký stánek, se kterým se každoročně nesetkáváme. I to může trošku hrát roli. Je to pro nás novinka oproti našim soupeřům.“
Během léta jste řešil zdravotní neduhy jednotlivých hráčů. Jsou všichni plně připraveni na úvod MS?