Hořký debut Krejčího, Wolves jsou po prohře na Newcastlu stále bez bodu. Výhra Arsenalu
Ladislav Krejčí ve čtvrtém kole anglické Premier League poprvé nastoupil v dresu Wolverhamptonu a byl u prohry 0:1 na hřišti Newcastlu. Český fotbalista začal utkání ve středu hřiště a hned v úvodu utkání viděl po tvrdém zákroku žlutou kartu.
Bývalý kapitán Sparty Krejčí, který do Anglie zamířil po ročním působení ve španělské Gironě, nastoupil před stoperskou trojicí a už v sedmé minutě dostal za faul zezadu v souboji o míč žlutou kartu. Zápas v 29. minutě rozhodl hlavou německý talent Woltemade, kterého Newcastle získal ze Stuttgartu za více než dvě miliardy korun.
Góly letních posil vynesly Arsenalu výhru 3:0 nad Nottinghamem. Dvakrát skóroval španělský záložník Zubimendi, jednou se prosadil švédský útočník Gyökeres. Tomu před odkrytou branku přihrál Eze, jenž se do mateřského klubu vrátil na konci srpna.
Arsenal, který se v Lize mistrů v listopadu představí v pražském Edenu, vyhrál dva úvodní ligové zápasy, pak nestačil na liverpoolské šampiony. Proti Nottinghamu ho v 32. minutě poslal do vedení mistr Evropy Zubimendi, který se po rohu další letní posily Maduekeho opřel za vápnem do odvráceného míče a z voleje ho poslal do sítě. Dal první gól v dresu londýnského klubu, který díky skóre vede tabulku.
V první minutě druhé půle skóroval Gyökeres, jenž má po přestupu ze Sportingu Lisabon v Premier League na kontě už tři góly. Mohl dát i další, ale z úhlu nastřelil tyč, o třetí branku se tak hlavou postaral opět Zubimendi. Nottingham, který po odvolání trenéra Nuna Espírita Santa poprvé vedl Ange Postecoglou, měl největší šanci, když prudký centr odražený od Woodovy hrudi trefil břevno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|3
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|4
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|5
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|5
Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|7
Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|8
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|9
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|10
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|12
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|13
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|14
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|15
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|16
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|17
Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|18
West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup