Předplatné

Papírové předpoklady platí, Vingegaard ovládne letošní Vueltu. V úniku se ukázal Hirt

Jonas Vingegaard na Vueltě
Jonas Vingegaard na VueltěZdroj: Profimedia.cz
Jonas Vingegaard opanoval letošní Vueltu
2
Fotogalerie
Romana Barboříková
Vuelta
Začít diskusi (0)

Před etapou držel první místo a červený trikot s náskokem 44 sekund. Teď hlavně nemít špatný den, přáli si v celku Visma-Lease a Bike. Sami totiž z letošního Gira moc dobře vědí, jak se dá vše zvrátit v poslední těžké etapě. V případě Jonase Vingegaarda se ale nic takového nedělo, naopak ještě v závěrečném brutálním stoupání zaútočil, ovládl etapu a potvrdil, proč byl druhý muž letošní Tour de France největším favoritem Vuelty a Espaňa.

Podrobnosti připravujeme.

Začít diskuzi

Cyklistika 2025

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů