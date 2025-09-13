Papírové předpoklady platí, Vingegaard ovládne letošní Vueltu. V úniku se ukázal Hirt
Před etapou držel první místo a červený trikot s náskokem 44 sekund. Teď hlavně nemít špatný den, přáli si v celku Visma-Lease a Bike. Sami totiž z letošního Gira moc dobře vědí, jak se dá vše zvrátit v poslední těžké etapě. V případě Jonase Vingegaarda se ale nic takového nedělo, naopak ještě v závěrečném brutálním stoupání zaútočil, ovládl etapu a potvrdil, proč byl druhý muž letošní Tour de France největším favoritem Vuelty a Espaňa.
Podrobnosti připravujeme.