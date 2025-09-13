SESTŘIHY: Baník - Liberec 0:2. Boleslav přehrála Teplice, Zlín s Duklou si body dělí
Baník Ostrava po reprezentační přestávce podlehl Liberci 0:2 na domácím trávníku v 8. kole Chance Ligy. Mladá Boleslav přestřílela Teplice 3:2, Zlín s Duklou si body dělí a Plzeň si poradila s Olomoucí. Sobotní program pokračuje duelem Slavie proti Karviné. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Boleslav dvakrát prohrávala, přesto vyhrála
Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta. Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.
Baník doma bez gólu i bodů
Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.
Olomouc v Plzni dohrávala v devíti
Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.
Dukla veze bod ze Zlína
Hosty poslal do vedení na konci první půle po krásném sólu Zlatan Šehič, nováček soutěže vyrovnal v 55. minutě, když pokutový kop proměnil Jakub Černín. „Ševci“ si udrželi domácí neporazitelnost v tomto ročníku, bodovali tam i ve čtvrtém utkání a v neúplné tabulce jsou pátí. Dukla vyhrála jediné z úvodních osmi kol, venku vybojovala druhý bod a je devátá.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu