Staněk poslední ve finále: Sladkokyselé... Duplantis šokoval půlmetrovou rezervou
Koulař Tomáš Staněk se po natrženém prsním svalu na mistrovství světa vrátil postupem do finále, tam ale skončil výkonem 19,91 metru poslední dvanáctý. Královnou prvního večera se stala Keňanka Beatrice Chebetová, vítězka závodu na 10 000 metrů. Sociální sítě zaujala obrovská rezerva při kvalifikačním skoku tyčkaře Mondo Duplantise.
Staněk většinu sezony léčil zranění, ráno však zabojoval a výkonem 20,67 prošel mezi nejlepší dvanáctku. V ní už se nezlepšil.
„Je to sladkokyselé. Po sezoně a velkém zranění na docela důležitém svalu jsem rád, že jsem tady vůbec soutěžil. Ta zarputilost, že jsme do toho s trenérem šli, že se povedlo dotrénovat, mi vykouzlila finále,“ hodnotil Staněk pro svazový web. „Ve finále bylo vidět, že jsem byl nevyházený, koule mi utíkala. Nějak jsme to letos přetáhli, úplně mi to nesedlo. Už teď spřádáme plány na příští rok. Venku bude o co závodit.“
Soutěž koulařů vyhrál světový rekordman Ryan Crouser, který získal třetí titul v řadě, ačkoli letos do šampionátu ani jednou nezávodil kvůli zranění lokte. Po Švýcaru Werneru Günthörovi se stal druhým koulařem historie, který mistrovství světa vyhrál potřetí v řadě.
Sprinterka Karolína Maňasová do Tokia přijela jako čerstvá mistryně Evropy do 23 let se snahou útočit na národní rekord Jarmily Kratochvílové 11,09 sekundy. Rozběh závodu na 100 metrů se jí však nepovedl. Časem 11,37 skončila čtyřiatřicátá, daleko od postupu do semifinále.
„Nemusím se nijak přetvařovat. Na rovinu řeknu, že to bylo strašný. Předvést nejhorší čas sezony na mistrovství světa, to je v podstatě ostuda. Jediné, co bych mohla hodnotit pozitivně, že jsem doběhla zdravá. Dopadlo to nejhůř, jak mohlo,“ hodnotila Maňasová pro svazové stránky. „Nemůžu vinu svalit na vnější prostředí, s jet lagem jsem se srovnala dobře. Můj subjektivní pocit je, že byla sezona dlouhá, tahám třetí měsíc, už mi došlo.“
Keňská běžkyně Beatrice Chebetová v závodě na 10 000 metrů zopakovala své loňské olympijské vítězství z Paříže. V taktickém boji vyhrála v čase 30:37,61 minuty.
Zlato na MS? Musela jsem ho mít
„Na mistrovství světa jsem zlato nikdy nevyhrála, musela jsem ho mít. Tohle jsem měla při závodě v hlavě,“ vyprávěla Chebetová.
Na Hrách v Paříži vyhrála i závod na 5000 metrů a v Tokiu zkusí vytrvalecký double znovu v očekávaném střetu s Faith Kipyegonovou, světovou rekordmankou na patnáctistovce.
Blízko k finále měl tyčkař David Holý. Výšku na 570 centimetrů překonal na první pokus, na 575 centimetrech ale neuspěl a v kvalifikaci skončil na třináctém, prvním, nepostupovém místě. Dál se nedostal ani Matěj Ščerba (555).
„Měl jsem to ve svých rukách na pěti sedmdesáti pěti, nevyužil jsem to. Hodně mě štve, že jsem nezvládnul poslední pokus,“ litoval Holý.
Mondo Duplantis už v kvalifikaci ukázal, co dovede. Při skoku na 555 centimetrech pod sebou nechal obrovskou rezervu.
„Kolik tam bylo? Dvacet, třicet centimetrů? Myslím, že dokonce padesát!“ dohadovali se fanoušci na sociální síti X.
Duplantis má v pondělním finále všechny předpoklady, aby zaútočil na světový rekord 630 centimetrů.