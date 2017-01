Dojatá NHL. Ikona Tampy se loučila v pláči: Ukázali jsme jim to, mami!

Začátek července roku 2015 byl hodně smutný. Možná až dojemný. Prvního dne tohoto měsíce odešel lidský velikán a zachránce stovek židovských dětí Sir Nicholas Winton, o den později ukončil kariéru velikán hokejový, Martin St. Louis. Ač to byl prcek, měřil jen 172 centimetrů, dokázal v NHL obrovské věci. Před startem nočního utkání mezi Tampou a Columbusem (1:3) proběhl v Amelia Areně na počest St. Louise slavnostní ceremoniál. A byl to velký srdcerváč...

St. Louis odehrál v NHL dlouhých šestnáct sezon a 1134 utkání, ve kterých pobral 1033 kanadských bodů. Jednou vyhrál Stanley Cup, dosáhnul i na zlato z olympiády v Soči. Co je ale možná důležitější, dokázal sobě, expertům i široké veřejnosti, že špičkový hokej mohou předvádět i hráči nevelkého vzrůstu.

Kromě Tampy hrál St. Louis i v Rangers a krátce v Calgary.

"Vždycky jsem byl, a vždycky bude Blesk. Nikdy nezapomenu," prohlásil 41letý St. Louis během slavnostní akce, v rámci které organizace Lightning poprvé ve své historii vyřadila ze sady dresů jedno číslo, konkrétně numero 26. Slova plná maximálního respektu pronesli na jeho adresu šéf NHL Gary Bettman, majitel Tampy Jeff Vinik, generální manažer Steve Yzerman, kapitán týmu Steven Stamkos i kouč Blue Jackets John Tortorella.

"Marty byl vždycky taková osina v zadku každého trenéra," smál se Tortorella, který Tampu vedl v letech 2000 až 2008. "Ale takový prostě byl, vždycky hledal ten nejlepší způsob, jak vyhrát, jak porazit soupeře, někdy mě tím pěkně štval, ale pro naše úspěchy byl naprosto klíčovým mužem," smekl šéf střídačky aktuálně nejlepšího týmu celé NHL.

Rodák z kanadského Lavalu, kterého na ledě doprovázela manželka Heather a synové Ryan, Lucas a Mason, promlouval k 19.092 fanouškům přes dvacet minut. Děkoval bývalým spoluhráčům a členům organizace, dlouze hovořil i o nerozlučném parťákovi Vincentu Lecavalierovi, se kterým dotáhl Tampu v roce 2004 ke Stanley Cupu.

"Když jsem s tebou hrál, cítil jsem se vždy tak o čtyři palce vyšší," řekl St. Louis. Nejemotivnější část své řeči věnoval nikdy nedraftovaný borec své mamince France, která zemřela na rakovinu v květnu roku 2014.

"Je tu jeden člověk, u kterého bych dal všechno na světě, aby tu dnes mohl být se mnou, moje maminka. Já vím, že tu někde nade mnou jsi, cítím to. Vždycky jsi mi říkalo: Ukaž jim to Marty, ukaž jim to! No mami, já myslím, že se to podařilo, ukázali jsme jim to," řekl St. Loouis a po tvářích se mu koulely slzy jako hrachy.

A malá rekapitulace St. Louisových úspěchů. Ve snové sezoně 2003/2004 vyhrál i Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče a Ted Lindsay Trophy, kterou uděluje nejužitečnějšímu borci hráčská asociace. Ve zkrácené sezoně 2012/2013 pravý křídelník ovládl Art Ross Trophy znovu, ve 37 letech jako nejstarší hráč v historii NHL. Za 48 zápasů posbíral úžasných 60 bodů.

Dvojnásobný majitel stříbra z MS a vítěz Světového poháru je historicky nejproduktivnějším hráčem Tampy v bodech (953), asistencích (588), gólech v oslabení (28), vítězných gólech (64) a bodech při přesilové hře (300). Jeho 365 gólů za Lightning je druhým nejlepším výkonem po 383 brankách Lecavaliera. St. Louis také třikrát vyhrál Lady Byng Trophy (2010, 2011, 2013).

Číslo 26 bude žít v Tampě na věky, jen na dresu už jej mít vyšité nikdo nebude…