Co všechno jste si řekli s Ivanem Haškem?

„Myslím, že tříhodinová schůzka byla z jedné strany příjemná a z druhé strany ne. Probrali jsme spoustu věcí, pocity, ale zatím jsme nešli do taktických záležitostí. To probereme až dnes (ve čtvrtek). Měl jsem v sobě myšlenky, které jsem potřeboval Ivanovi říct. Reprezentaci jsem sledoval už před mistrovstvím Evropy, docela ji studoval. Měl jsem napsaných hodně bodů, i když jsem nebyl uvnitř týmu. Ale názor jsem si dělal pro sebe, protože jsem předpokládal, že by mi to mohlo pomoct v profesi. Výkony jsem si hodnotil, analyzoval… Bylo toho hodně. Ivanovi jsem chtěl sdělit, co bych dělal jinak, proč bych to dělal. Vyměnili jsme si názory, ale do většího detailu jsme na první schůzce nešli. To bude předmětem čtvrtečního setkání.“

Můžete říct jednu věc, kterou byste dělal jinak, než Hašek?

„Jinak bych uchopil poslední utkání. Ivan měl svoji vizi, svoje myšlenky, proč to tak udělal. Samozřejmě po boji je každý chytrej, takový je ale život. Určitě bych nějaké věci udělal jinak. Ale to je minulost, nyní je dobré, že Ivan bude konfrontován, oponenturu bude mít tvrdou. Myslím, že i jeho to může posunout.“

Důležité je, aby to mezi vámi fungovalo odborně i lidsky, jinak je to špatně. Jak Hašek vaše názory, v lecčems evidentně rozdílné, přijímá?

„Známe se dlouho. Vím, jak uvažuje. Já po něm budu chtít, aby byl tím starým Ivanem. Vy ho tak asi taky znáte, že?“

Samozřejmě.

„Ivan měl v sobě vždycky správné věci, dobře se rozhodoval, sázel na mladé hráče. Nebál se ničeho. A takový chci, aby byl znovu.“

Kritika po Chorvatsku měla víc směřovat na hráče

Tedy z dob, kdy začínal trenérskou misi ve Spartě?

„Klidně. Ivan je už hodně zkušený prošel si vším. Taková osoba by u reprezentace měla být. Znovu opakuji, moje oponentura mu pomůže, i když nebude vždycky příjemná.“

Dostali jste se i k detailům, proč v Osijeku zůstal tak dlouho na hřišti Václav Černý?

„Ne, do technických detailů jsme se moc nepouštěli. Spíš jsem chtěl znát Ivanovy pocity, nebo proč v Chorvatsku vybral takovou základní sestavu.“

Co vám odpověděl?

„Jeho uvažování mělo svoji logiku. Před Chorvatskem měli šňůru zápasů bez porážky. Prohráli jen v Osijeku, i když blbě, ale opravdu jen jednou. Na trenéra se snesla silná kritika. Já si myslím, že měla být víc mířená na hráče, protože oni jsou na hřišti. Do utkání měli dát mnohem víc.“

Když národní tým vyhraje, povětšinou se chválí. Ale ani při vítězstvích nebyla hra kdovíjaká. Jaký je váš pohled?

„Jednou věcí je výsledek, tou druhou předvedená hra. Ivan se snaží z kluků vytáhnout maximum. Na pohled to nemusí být hezké, protože cílem je postup na mistrovství světa. Potřebujeme udělat výsledek, abychom se mohli od něčeho odrazit. Čili Amerika je konkrétní plán, ale dostat se tam bude velice těžké. Můžeme jít do baráže, kde budou silná mužstva, uvidíme. Zlepšíme se celkově, ve všech faktorech hry. Výsledkově to špatné není, ale herně můžeme vypadat lépe.“

Řekl jste, že se Haška musíte zeptat na hráče, kteří v nominaci nebyli. Koho tedy opomíjí?

„To není o opomíjení. Spíš mi přišlo, že nějaké hráče vzal na mistrovství Evropy, a já dost dobře nechápu, proč v týmu nejsou dnes. Jasně, třeba nehrají ve svých klubech nebo je tam jiný problém. O tom ale chci vědět, s Ivanem se o tom bavit, protože si myslím, že někteří kluci mají velký potenciál. Řeknu jedno jméno: Robin Hranáč. Když se na to ptáte, tak zrovna on mě okamžitě napadl. Je to hráč, který je velice solidní a myslím, že se ho nemůžeme tak lehce vzdát. Samozřejmě ale potřebujeme, aby měl zápasové vytížení.“

Máte kompetenci navrhnout odvolání hlavního trenéra, potažmo realizačního týmu. Má být Ivan Hašek v nejistotě, že zářijový zápas s Černou Horou se ho týkat nemusí?

„Může být v klidu. Ivan má všechno, co potřebujeme. Má výkonný výbor, má mě. Může se v klidu připravovat.“

Prozradil jste první body, na které budete klást důraz. Prvním je disciplína, za druhé chcete k sobě osobního analytika. Jaké další body máte na seznamu?

„Zatím se do toho nechci pouštět, protože souvisejí třeba s taktikou. Mám prostě spoustu otázek. Proč, proč, proč? Proč takhle hrajeme, proč tohle děláme… Po dalším setkání s Ivanem budu mít odpovědi i na zbylé otázky.“

Do Česka jste se pracovně vrátil po devětadvaceti letech. Jakou máte zpětnou vazbu?

„Především jsem navnímal, že bude hromada práce. (usměje se) Feedback je však strašně pozitivní. Třeba od lidí, kteří mě potkávají na ulici. Jsou to ženy, muži, mladí, staří. Všechno je pozitivní, všichni mi přejí, ať se daří, aby nám to fungovalo a český fotbal jsme zvedli. Je to pro mě šílená motivace, ale i zodpovědnost.“

Už vás za tu krátkou dobu něco nemile překvapilo?

„To ne, kromě názoru asi dvou lidí byly všechny věci pozitivní. I když dneska v novinách už třeba tolik ne… Ale to nevadí, s tím si poradíme, to zvládneme. Jsem tam, kde jsem chtěl být. To je pro mě důležité.“

Co bylo největší motivací k návratu? Finanční ohodnocení asi ne, že?

„Dobrá otázka. (směje se) Konkrétní být nechci, ale peníze byly poslední věcí, o které jsme se s panem předsedou Trundou bavili. Zapůsobily na mě úplně jiné věci. Třeba předsedova pracovitost, i všech lidí z výkonného výboru. Je v něm i Zdeněk Grygera, na kterého se mohu spolehnout. Zároveň se všichni mohou spolehnout na mě. Vím, že jsou hrozní pracanti, takže i to ve mně podnítilo velkou touhu k návratu. Cítím, že načasování je ideální. Předtím jsem to tak necítil.“