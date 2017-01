McDavid slavil 100. bod. Jde to těžko, když proti vám hraje Jágr, usmíval se

Stý bod v NHL zaznamenal McDavid brzy. Navíc při něm ani neměl moc práce. Mladý útočník šikovně přečetl hru, nechal si namazat puk od obránce hostí Marka Pysyka a v situaci dva na jednoho s klidem poslal kotouč na spoluhráče Zacka Kassiana, který otevřel skóre.

VIDEO: McDavidův 100. bod v NHL byla nahrávka

Jubilejní bod byl na světě, McDavid na něj potřeboval sto zápasů. Jak je na tom v porovnání s dalšími velikány? Wayne Gretzky kulatil svou bodovou bilanci na trojciferné číslo v 61. zápase, Sidney Crosby v 80. a Jaromír Jágr v zápase číslo 118.

Žádná velká oslava se ale v šatně nekonala, domácí kapitán totiž moc dobře věděl, že na ledě se s ním ten večer proháněl i druhý nejproduktivnější muž v historii soutěže. Chlapík, co má před ním 1794 bodů náskok. Chlapík, co měl 608 bodů v NHL na kontě, když se on sám narodil.

„Takže je to sice pěkné, ale nenazýval bych to milníkem. Je složité se z toho pořádně radovat, když proti vám hraje takový borec jako je Jágr a vy jen myslíte na všechna ta čísla, která v kariéře nasbíral," usmíval se nejproduktivnější muž současné sezony.

McDavid je nicméně na dobré cestě se mezi ligové velikány jednou zařadit. Ve své první kompletní sezoně už nosí kapitánské "céčko" a tým Oilers vede po mnohaletém půstu do play off. V ročníku 2016/17 zatím naskočil do 47 utkání a jen například tříbodových večerů, jako byl ten včerejší, už zaznamenal sedm.

Od začátku svého působení v tradičním mužstvu se snaží vyhýbat přízvisku "spasitel", ale stejně se tak i proti Floridě ukázal. Zápas rozhodl pouhé tři vteřiny před koncem prodloužení, i když výhru musel posvětit videorozhodčí. Brankář James Reimer totiž hvězdičku v nájezdu vychytal, jenže s pukem skončil za brankovou čarou.

„Tak trochu jsem to tušil, viděl jsem, že už je za brankovou čarou," svěřil se pro NHL.com úspěšný střelec. Brankář Floridy měl ale názor úplně opačný. „S tímhle rozhodnutím by asi žádný gólman nesouhlasil. Vím, že je to skvělý hráč a že 20 tisíc lidí asi vidělo gól, ale já vím, že jsem puk měl v lapačce. Nevím, jestli překročila čáru, ale rozhodčí to viděli takhle... Musím si z toho vzít co jde a prostě jít dál," řekl Reimer, který jinak v utkání zářil.

VIDEO: Sestřih utkání Edmonton - Florida