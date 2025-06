Trunda: Nedvěd bude pro Haška silná oponentura. Jak probíhala jejich první schůzka?

Nebyla to schůzka, kde se dva staří známí plácli po ramenou a omámili se hezkými řečmi. Nedvěd a Hašek spolu spíš nesouhlasili. Podle čerstvého manažera reprezentací dokonce většinu času…

„Bude to silná oponentura,“ uznal předseda David Trunda. „Pavel to popisuje bez filtru, bez obalu.“

Ze začátku prý jednání bylo takové společenské. „Logicky, když je taková schůzka, je prvních deset patnáct minut opatrných. Každý se snaží představit, říct, jak to vidí. Pak se rozvine diskuse. Čím víc padá dotazů, tak je bodů, v nichž jsou rozdílné pohledy na věc,“ pověděl předseda.

Je docela na místě se ptát, jak nového nadřízeného s mimořádně silným mandátem Hašek přijme. „Myslím, že během schůzky trenér zmínil, že je rád, že se tohle děje. Už dřív to bylo na spadnutí, počítal tehdy, že by k tomu mohlo dojít. Uvidíme, co přinese čas. Čím víc spolu budou v kontaktu, a budeme se bavit, tak uvidíme, jak se jednotlivé směry budou potkávat. Názory na některé věci má Pavel odlišné a je dobře, aby se o tom diskutovalo,“ míní Trunda.

Které rozdílné věci to jsou? To docela konkrétně nezaznělo. „Ale Pavlův nejdůležitější bod je disciplína. Zmiňuje ho opakovaně. Zatím bych zůstal u toho, další věci jsou na odborné diskusi. Pavel má jasně dané kompetence. Reprezentaci máme v gesci za výkonný výbor ještě já jako předseda a spolu se mnou Zdeněk Grygera a pan Šádek.“

Vyhazov na stole není, ale…

Trunda zopakoval, že Ivan Hašek nedostal po debaklu v Chorvatsku 1:5 žádnou podmínku. „Nebavili jsme se o ultimátu. Bavili jsme se o fungování, protože funkce generálního manažera reprezentací je novinkou. Jde o nastavení komunikace každodenního života mezi nimi,“ vysvětlil předseda asociace.

Trunda si za úkol vytýčil zlepšení prezentace národního týmu navenek. Tak jak to na klubové úrovni umí dělat velké značky typu Slavie a Sparty. Právě Nedvěd, s náskokem nejvýraznější persona nejenom reprezentačního úseku, by se měl stát hlavní tváří. Což je logické, zároveň však zajímavé v tom, že toto není úplně v Nedvědově přirozenosti a také jeho vztah s médii v minulosti prošel různým vývojem. „Víte, jak mediální prostředí dokáže být objektivní či neobjektivní. My všichni na asociaci chceme, aby i z naší strany byla komunikace jiná. Pavel určitě nebude schovaný vzadu. On, my ve spolupráci s médii chceme posouvat fotbalovou kulturu dopředu,“ říká Trunda.