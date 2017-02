Jágr je bod od mety 1 900, Pastrňák dorovnal vítězným gólem stovku

Český útočník David Pastrňák potvrdil skvělou formu posledních dnů a zajistil rozhodující trefou v 58. minutě výhru Bostonu v dnešním utkání NHL nad Vancouverem 4:3. Bruins vyhráli i druhý zápas pod vedením trenéra Bruce Cassidyho, který nahradil odvolaného Claudea Juliena.

Dvacetiletý Pastrňák se po přihrávce Davida Krejčího prosadil po parádní akci po křídle, kdy se na levém kruhu uvolnil přes Christophera Taneva a přesně dvě minuty před koncem prostřelil Ryan Millera. Byl to pro něj ve 147. zápase v NHL jubilejní 100. bod. Havířovský rodák zaznamenal v posledních třech zápasech pět branek a celkem má na kontě v sezoně už 25 gólů.

Great cutback, perfect celebration as @pastrnak96's 25th is the game-winner. #VANvsBOS pic.twitter.com/puxMQQIBjp