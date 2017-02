Olejáři na Floridě. Jágr na ně pálil ostošest, lichotil mu Gretzky: Nekonči!

Gretzkyho, s 2857 body nejproduktivnějšího hráče historie NHL, respondoval o přestávce televizního zápasu reportér Fox Sports Steve Goldstein. První otázka mířila na 45letého Jaromíra Jágra.

"Je jednoduše nádherné, že ještě hraje, pro celou NHL toho udělal strašně moc. Pro současnou Floridu je také velmi platný, přijde mi, že se v této organizaci našel a jeho herní projev jde nahoru, že hraje nejlepší hokej za poslední čtyři roky," velebil Gretzky Jágra, který je v historickém kanadském bodování NHL s 1902 body na druhém místě.

"Znám ho od osmnácti let, takže vím, co za obrovskou vášeň pro hokej v sobě nosí. Jen dobře pro něj, bez ní by nemohl hrát tak dlouho. Opravdu takových chlapíků, jako je Jaromír, co hráli tak dlouho, bylo jen pár. Chris Chelios, Mark Messier, Gordie Howe, víc ne. Doufám, že brusle nepověsí na hřebík, dokud nepřekoná mých 894 gólů, ještě nesmí skončit," vtipkoval čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem.

Pro ilustraci, Jágr má aktuálně na kontě 760 gólů v 1688 zápasech.

V další odpovědi se Gretzky vrátil ke svému 27 let starému trejdu z Edmontonu do Los Angeles, který byl v té době prvotřídní senzací, a mělo na něm údajně zájem i vedení NHL. Nebylo totiž moc tak nehokejových destinací, jako v té době bylo město andělů, potažmo celá Kalifornie.

VIDEO: Podívejte se na rozhovor s Waynem Gretzkym nejen o Jágrovi

"Zda můj trejd měl vliv na hokej v Americe? Nedokážu říci, nikdy jsem to tak nebral. Jediné, co mě zajímalo, abych s Kings vyhrál Stanley Cup, což jsem bohužel nedokázal. Hrál jsem tam ale s úžasnými borci, jako byli Kelly Hrudey nebo Luc Robitaille, kteří chápali, že je potřeba dělat víc, než jen jezdit po ledě. Společně jsme vytvářeli komunitu, která si hokej zamilovala, ukázali jsme jim, jaká to je skvělá hra," vyprávěl 56letý rodák z kanadského Brentfordu.

První sezonu za Kings odehrál Gretzky v roce 1988 a hokejový boom se mu opravdu podařilo nastartovat. Tým San Jose Sharks se přidal v roce 1991, o sezónu později přibyla do NHL Ottawa Senators a Tampa Bay Lightning, v roce 1993 Anaheim Ducks a Florida Panthers.

Floridu sestřelil nečekaný hrdina

Přestávkový program jsme zrekapitulovali, jak se vyvíjel samotný zápas? Florida v prostřední části třikrát smazala jednobrankovou ztrátu, ale na gól Krise Russella z 53. minuty už nenašla odpověď a prohrála 3:4.

Obránce Edmontonu se stal nečekaným hrdinou zápasu, protože gól vstřelil naposledy před více než rokem. Oilers pak zároveň potvrdili, že se jim daří na ledě Floridy, kde zvítězili v osmém utkání v řadě.

VIDEO: Podívejte se na rozhodující gól zápasu

"Je senzační hrát s Leonem Draisaitlem, všechno je pak na ledě snazší. Connor McDavid puk úžasně zavezl do pásma, shodil na Leona, který na mě počkal a předložil mi přihrávku skoro před prázdnou branku, pro mě zatraceně jednoduchá situace," lebedil si Russel.

Florida díky první porážce po pěti výhrách spadla z osmého místa ve Východní konferenci na deváté, z pozice zaručující play off ji vyšoupli NY Islanders. Kapitán Oilers Connor McDabvid si v zápase připsal 68. bod v sezoně a je prvním mužem kanadského bodování NHL.

"Na to, že jsme hráli čtvrtý zápas v šesti dnech, jsme odehráli výbornou partii, musím před chlapci smeknout. Uplynulý týden byl extrémně náročný, ale bodově pro nás skvělý, těšíme se, že si trošku odpočineme," uzavřel pro NHL.com kouč Panthers Tom Rowe.