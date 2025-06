O čem se v poslední době debatovalo, je nyní oficiální. Pavel Kadeřábek přichází zpátky do Sparty, odkud před deseti lety vyrazil na dlouhé angažmá do bundesligového Hoffenheimu. Pravý wingbek je tak další posilou letenského týmu.

Sparťanský odchovanec Kadeřábek získal s týmem v sezoně 2013/14 double za vítězství v lize a domácím poháru. V roce 2015 přestoupil do Hoffenheimu a ihned se zařadil mezi opory. Za německý klub odehrál 287 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 19 branek a 35 asistencí. S týmem se představil i v evropských pohárech včetně Ligy mistrů v ročníku 2018/19.

Za reprezentaci si připsal 48 startů, v nichž vstřelil tři branky. Představil se na dvou mistrovstvích Evropy v letech 2016 a 2021. V březnu 2022 kariéru v národním týmu ukončil kvůli častým zdravotním problémům.

„Kadeř je duší sparťan, který se po letech vrací domů. Přichází s ohromnými zkušenostmi z německé Bundesligy, ale zároveň s naprosto jasnou představou, co znamená hrát za Spartu. Věříme, že podpoří v naší hře kvalitu i poctivost, a to jak v defenzivě, tak směrem dopředu. Zároveň je to další silná osobnost do kabiny, která nám pomůže na hřišti i mimo něj,“ věří Tomáš Sivok, prozatímní sportovní ředitel Sparty.

Kadeřábek by měl s mužstvem už v pondělí odcestovat na soustředění do německého Grassau, kde se Sparta v přípravě utká s FC Kodaň a Young Boys Bern. Klub v souvislosti s jeho návratem zveřejnil na sociálních sítích více než dvouminutové vtipné video, v němž hraje kadeřníka.

Pražané během letní přestávky přivedli záložníky Santiaga Enemeho z Liberce a Dominika Hollého z Jablonce. Vedení klubu navíc uplatnilo opci na přestup a z dánského Midtjyllandu vykoupilo zpět útočníka Jana Kuchtu. Na Letnou se také po roce vrátil dánský trenér Brian Priske.