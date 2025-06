Vechetova nejistá budoucnost. Kanonýr zatím v Karviné, ale… Na paty mu šlape Gning

To víte, že jeho jméno rezonovat musí. Karvinský útočník Filip Vecheta se po snové sezoně ocitl v hledáčku českých i zahraničních klubů, jenže konkrétní nabídka, která by splňovala požadavky MFK, zatím nedorazila. Co není, může být. Momentálně však dvaadvacetiletý sniper zůstává ve Slezsku. „Něco se řeší, ale zatím je to jen v jednání, takže sám úplně přesně nevím. Čekám, co bude,“ hlásí Vecheta pro deník Sport a web iSport.cz.

Na Slovácku to nebylo ono. Filip Vecheta se dlouho spíš hledal, avšak po srpnovém přestupu do Karviné gólově explodoval. V sedmadvaceti špílech nasázel třináct branek a napříč všemi ostatními ligovými střelci jej předstihli pouze Jan Kliment, Pavel Šulc a Tomáš Chorý. Rodák z rakouského Hollabrunnu se katapultoval do vskutku vytříbené společnosti.

I proto v průběhu letní pauzy přicházejí na řadu logické otázky. Přestoupí? Nepřestoupí? Sama Karviná připustila, že v případě adekvátní nabídky dá Vechetovi zelenou. Konkrétní obrysy však ještě žádné námluvy nemají.

„Zatím se nic nemění. Když to tak zůstane, Filip bude s námi a bude se prát o místo na slunci, protože konkurenci máme velikou,“ připomíná kouč Karviné Martin Hyský. Co na to sám Vecheta?