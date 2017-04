Pastrňák odstartoval vítězný obrat, Washington nakročil k postupu

Ottawa šla díky gólu Jeana-Gabriela Pageaua po 30 sekundách druhé třetiny do vedení 2:0 a zdálo se, že směřuje za postupem. Ve 29. minutě však zavelel k obratu Pastrňák, který si u pravé tyčky počíhal na bekhendovou přihrávku od Brada Marchanda a svou druhou trefou v play off snížil na 2:1.

VIDEO: Pastrňák snížil na 1:2

A pak přišly velké chvíle Seana Kuralyho, čtyřiadvacetiletého nováčka, který většinu sezony strávil na farmě v Providence a v základní části odehrál svých prvních osm utkání v NHL. Ve 38. minutě po výjezdu zpoza branky protlačil puk za Craiga Andersona a svou premiérovou trefou v NHL vyrovnal, v polovině druhého prodloužení pak pohotově dorazil střelu Davida Backese a poslal sérii do šestého utkání.

To je na programu v neděli v Bostonu a zůstává otázkou, zda do něho zasáhne David Krejčí. Český útočník totiž s bolestivou grimasou odkulhal z pátečního klání poté, co se v první třetině střetl s obráncem Chrisem Widemanem a do hry už se nevrátil.

Ve Washingtonu trvalo prodloužení pouhých 64 sekund. Obrana Maple Leafs totiž nechala v prostoru mezi kruhy nehlídaného Justina Williamse a ten po přihrávce od Jevgenije Kuzněcova pohotovou střelou po ledě rozhodl o výhře Capitals 2:1.

VIDEO: Washington zachránil Williams

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

Ottawa - Boston 2:3 ve druhém prodl. (stav série 3:2),

Washington - Toronto 2:1 v prodl. (stav série 3:2).