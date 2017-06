Favorité draftu NHL: Kanaďan a Švýcar, Nečas míří do první pětky

První místo letošního vstupního draftu NHL zaujme buď Kanaďan Nolan Patrick (vpravo) nebo Švýcar Nico Hischier (vlevo), u českého útočníka Martina Nečase se předpokládá, že bude vybrán v první desítce • FOTO: Koláž iSport.cz Ve Vegas už mají vybráno, nyní je čas i na zbylou třicítku týmů. Po rozšiřovacím draftu NHL, ve kterém si město hazardu složilo svůj hokejový kádr, nastává čas na vstupní výběr mladých zámořských a evropských talentů. Letošní právo první volby, která lov mladíků odstartuje v noci na sobotu v Chicagu, mají New Jersey Devils. Ve velké konkurenci kanadsko-amerických útočníků a jednoho Švýcara se v předběžných pořadích odborníků objevuje na vrcholu i jméno Martina Nečase, nedávno zvoleného nejlepšího českého juniora roku. Portál iSport.cz se zaměřil na pět největších žhavých adeptů.

Nolan Patrick Velkým favoritem na jedničku letošního draftu NHL je kanadský útočník Nolan Patrick • Foto twitter.com Pozice: útočník

Národnost: Kanada

Klub: Brandon Wheat Kings (WHL)

Statistiky v sezoně: 33 zápasů/ 46 bodů (20+26)

Statistiky v play off: letos nehrál

Předpokládané umístění v draftu NHL: 1. Kanadský mladíček s velkým potenciálem. Syn Steva Patricka, někdejšího útočníka s 250 starty v NHL za Buffalo Sabres a New York Rangers, je v prognózách pořadí Centrálního úřadu pro skauting mezi hráči i Mezinárodní organizace pro skauting (ISS) na prvním místě. Pokud ukáže generální manažer Devils Rey Shero na Patricka, bude v příští sezoně patřit organizaci z New Jersey. Rodák z Winnipegu sice neodehrál v uplynulé sezoně moc zápasů kvůli operaci tříselné kýly, ale předešlý ročník měl víc než povedený. V základní části kanadsko-americké Western Hockey League nastřílel 41 gólů a na dalších 61 nahrával. Formu si přenesl i do play off, ve kterém byl se třiceti kanadskými body (13+17) nejproduktivnějším hráčem vyřazovací části a Wheat Kings dovedl až k mistrovskému titulu.

Nico Hischier Švýcarský forvard Nico Hischier se stane nejlépe postaveným Švýcarem ve vstupním draftu NHL • Foto twitter.com Pozice: útočník

Národnost: Švýcarsko

Klub: Halifax Mooseheads (QMJHL)

Statistiky v sezoně: 57 zápasů/ 86 bodů (38+48)

Statistiky v play off: 6 zápasů/ 7 bodů (3+4)

Předpokládané umístění v draftu NHL: 2. V NHL přepisuje historii! Ještě se nestalo, aby se hokejista ze země helvétského kříže objevil na vrcholu vstupního draftu. Časy se však mění, a pokud bude Nico Hischier vybrán z druhého místa, na které má právo Philadelphie, stane se nejlépe postaveným Švýcarem při vstupu do NHL. Může se však klidně stát i jedničkou. Na tyto pozice vynesla osmnáctiletého Evropana premiérová sezona v zámoří. V dresu Halifaxu, který hraje v Quebec Major Junior Hockey League, si připsal v základní části 86 kanadských bodů za 38 gólů a 48 asistencí. Hischier se také zúčastnil se švýcarským národním týmem dvou světových šampionátů do 21 let a dalších tří mistrovství do 18 let.

Casey Mittelstadt Předpokládaná trojka letošního draftu NHL je americký forvard Casey Mittelstadt • Foto twitter.com Pozice: útočník

Národnost: USA

Klub: Eden Prairie High (USHS)/ Green Bay Gamblers (USHL)

Statistiky v sezoně: 25 zápasů/ 64 bodů (21+43) - 24 zápasů / 30 bodů (13+17)

Statistiky v play off: 2 zápasy/ 5 bodů (1+4)/ letos nehrál

Předpokládané umístění v draftu NHL: 3. Vloni měli Američané svojí jedničku v draftu v podobě Austona Matthewse, letos to dotáhnou zřejmě na třetí místo. Hráčem, který se usadí v první trojce draftu 2017, bude patrně útočník Mittelstadt. Držitel bronzové medaile ze světového šampionátu do 18 let z roku 2016 v uplynulé sezoně povýšil ze středoškolského hokeje do americké juniorky USHL a nevedl si vůbec špatně. S průměrem 1,25 bodu na zápas se rychle zaklimatizoval. Ze třetího místa by šel do Dallasu.

Gabriel Vilardi Gabriel Vilardi, letošní vítěz prestižní trofeje Memorial Cup by měl být podle prognóz draftován do NHL na čtvrtém místě • Foto twitter.com Pozice: útočník

Národnost: Kanada

Klub: Windsor Spitfires (OHL)

Statistiky v sezoně: 49 zápasů/ 61 bodů (29+32)

Statistiky v play off: 7 zápasů/ 6 bodů (2+4)

Předpokládané umístění v draftu NHL: 4. Během draftu mu bude teprve sedmnáct let. V letošním srpnu však kanadský útočník Vilardi dosáhne dospělosti, a tak do letošního výběru spadá. Pro rodáka z Kingstonu v Ontariu byla uplynulá sezona rovněž zlomová. V základní části kanadské juniorky Ontario Hockey Leauge přesáhl hranici šedesáti bodů a postoupil do prestižního turnaje Memorial Cup. S klubem Windsor Spitfires v něm nakonec zvítězil a se sedmi asistencemi byl zařazen do All-Star týmu. Centrální úřad pro skauting NHL umístil Vilardiho na čtvrté místo draftu. Právo na toto pořadí má Colorado Avalanche.