Další zlato: Fuksa vyhrál SP v Poznani. Neolympijskou trať ovládl před Italem

Olympijský šampion z kilometrové trati je na pětistovce dvojnásobným mistrem světa z let 2015 a 2017 a devítinásobným mistrem Evropy. Pro závody v Poznani zařadil do programu tuto disciplínu, protože v Polsku chybí jeho bratr Petr, s nímž jel v Szegedu závod deblkánoí na 500 metrů. Účast na pětistovce Martin Fuksa proměnil v jednoznačné vítězství. „Byl samozřejmě můj cíl pověsit si nějakou medailičku na krk a vždycky myslím na to nejvyšší umístění. To se mi naštěstí povedlo,“ řekl v nahrávce pro média.

Trochu ho potrápily tradičně nevyzpytatelné podmínky v Poznani, odpoledne se zvedly vlny. „To jsem úplně nečekal. Takže jsem tam občas vrávoral, ale myslím, že jsem to zvládl hezky. Dojel jsem první do cíle a to je důležité,“ pochvaloval si Fuksa. Po medailovém ceremoniálu bude odpočívat před sobotním finále na kilometru, kam postoupil díky vítězství v semifinále.

Na dvě bronzové medaile ze Szegedu v Poznani navazuje druhý z českých olympijských šampionů z Paříže Josef Dostál. Na kilometru stejně jako Fuksa postoupil do finále, stačilo mu k tomu třetí místo v semifinále. Dnes se ještě představí v rozjížďkách kajakářů na 500 metrů.

V dnešním finálovém bloku z českých lodí závodil ještě čtyřkajak Lukáš Souček, Ondřej Prchlík, Vladimír Cerman a Jiří Humhal, který na olympijské pětistovce dojel pátý ve finále B. Z elitní posádky, která byla minulý týden pátá v Szegedu, zbyl v sestavě jen Cerman. Ostatní členové - Jakub Špicar, Daniel Havel a Radek Šlouf - dali pro Poznaň přednost jiným disciplínám.