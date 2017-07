Jednáme s několika kluby, řekl Jágr o NHL. Šéfovi Floridy už odpustil

V dresu Panthers už pokračovat nebude, protože se Florida rozhodla dát šanci mladším hráčům. Co bude s legendárním útočníkem dál? „Momentálně nevím. Je rozjednáno několik mužstev a záleží na tom, co se ukáže jako nejlepší. Alternativ je mnoho,“ připustil Jágr.

Ke konci v Panthers se moc vyjadřovat nechtěl, evidentně to je pro něho citlivé téma. „Nechci se k tomu vracet. Spousta lidí neví, co se tam stalo,“ přemítal Jágr, kterého prý i tato zkušenost může posunout dál. „Věřil jsem tomu, co říkala druhá strana, nakonec to bylo jinak,“ naznačil také. Generálnímu manažerovi Floridy Tallonovi už to prý ale nezazlívá. „Je to zapomenutý. Stalo se, odpustil jsem mu,“ zamumlal Jágr před novináři.

S hledáním nového angažmá ale nespěchá. „Není to pro mě důležité. Ta příležitost přijde, ať už to bude v NHL, v KHL, v extralize, nebo tady na Kladně. To je úplně jedno. Dělat si starosti, kde budeš hrát, není úplně dobrý. Něco se stane.“

Pokud by v zámoří pokračoval, mohl by atakovat další historickou metu v počtu startů, kterou drží Gordie Howe. Český útočník ale na rekordy nepomýšlí. „Bylo by to hezký, ale hrát hokej kvůli rekordům taky nejde. Musí tam být určitá láska,“ vysvětloval pětačtyřicetiletý útočník.

720p 360p <p>Jaromír Jágr v pondělí trénoval s kladenskými Rytíři. V jaké byl náladě? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Dřina a úsměvy! Jaromír Jágr trénoval s kladenskými Rytíři • VIDEO iSport TV

Zámořskou soutěž jako prioritu přímo neoznačil, přesto naznačil, že ho nadále láká. „Vzhledem k prostředí, fanouškům a všemu okolo je to nejlepší liga na světě. Na druhou stranu jsou tam věci, jakou příležitost dostaneš, jak moc jsi žádaný a kolik prostoru dostaneš.“

Kladenský patriot se už nechtěl vracet k nečekanému konci na Floridě, která mu nenabídla nový kontrakt. „Beru to tak, že to tak mělo být,“ řekl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL. Na ni se podle svých slov nadále cítí, ačkoliv na smlouvu dlouho čeká.

„Stáří hraje roli, ale nemyslím si, že bych byl tak špatný, abych tu ligu nemohl hrát. Ani čísla tomu neodpovídají,“ věří držitel 1919 startů v dresu Pittsburghu, Washingtonu, Rangers, Philadelphie, Dallasu, Bostonu, New Jersey a Floridy.

720p 360p <p>Jaromír Jágr trénoval s Rytíři na Kladně a při rozhovoru byl ve skvělé náladě. Dokonce si z novinářů vystřelil. Co jim řekl? Podívejte se ve VIDEU. </p> REKLAMA Ottawa? Fanoušek viděl někoho s vlasy jako mám já, smál se Jágr • VIDEO iSport TV

Velký rozhovor s Jaromírem Jágrem si můžete přečíst v úterním deníku Sport

ANKETA ANKETA

Kulíšek a bunda Floridy, Jágr už pálil na Kladně. Ottawa? Výmysl, hlásí