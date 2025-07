Fotbalové přestupy ONLINE: Hanckův přestup skandálně zrušen. Už tě nechceme, řekli mu

Levonohý krajní hráč Matěj Polidar odchází na přestup ze Sparty do Jablonce, kde poslední tři sezony hostoval. Na severu Čech se postupně probojoval do základní sestavy, ve které se usadil navzdory změnám na trenérském postu. V průběhu tří let nasbíral 83 startů v lize a dalších deset v MOL Cupu.