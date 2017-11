Jágr po prvním gólu? Šel makat do posilovny, trenér po něm zhasíná

Čtvrteční večer byl pro Jaromíra Jágra speciální. Vstřelil v něm první gól v NHL od 1. dubna a svůj premiérový v dresu Calgary. Vítězství 6:3 navíc posichroval nahrávkou a stal se první hvězdou zápasu. To vše ve druhém utkání po návratu ze listiny zraněných. Únava a zasloužený odpočinek po utkání? To by přece nebyl Jágr. Šel si ještě zacvičit...

Na tohle se v Calgary tak trochu čekalo. Pro radost. Pro radost z toho, že dres obléká jedna z největších legend kanadského národního sportu. Když pak Jágr po perfektním pasu domácího miláčka Johnnyho Gaudreaua překonal Petra Mrázka v kleci Detroitu, radosti v hledišti bylo jako kdyby skóroval letitý majitel dresu Flames. Přitom český útočník naskočil pouze do sedmého duelu v barvách kanadského mužstva.

Po zápase následoval rozhovor na střídačce, další rozmluvy s novináři v šatně, trocha pózování s pukem a parťákem Markem Jankovskim, kterému nahrál na první gól kariéry a pak tradiční postup. Trénink!

„Stal se první hvězdou zápasu a... Já večer opouštěl halu a on si pořád něco trénoval s hokejkou v posilovně," kroutil hlavou trenér Glen Gulutzan nad Jágrovým přístupem. „Když ho mladí kluci v šatně budou poslouchat a pozorovat, hodně jim to pomůže. Pokud taky chtějí hrát do 45 let, asi by si měli začít dělat poznámky," pokačoval kouč v rozhovoru pro klubové stránky.

Nicméně je třeba začít opatrně. Už když se Jágr před lety vracel z Ruska do Philadelphie, několik mladých tváří Flyers s ním tehdy chtělo zkusit jeho noční tréninky, které ale tehdy ještě nebyly tak pověstné. Jak to dopadlo? Řada z nich se zničila takovým způsobem, že dostali zákaz od vedení klubu.

„Myslím, že jediný, kdo v tuhle chvíli vydrží ve fitku déle než on, je náš trenér Ryan Van Asten. A to proto, že musí zhasnout, když Jágr odchází," zavtipkoval si Gulutzan.

Jinak ale mluvil vážně. S pětačtyřicetiletým forvardem se zná už ze společného působění v Dallasu v roce 2013 a s jeho přínosem je spokojený. Ví, co dokáže a jaký vliv umí mít na kabinu a že jeho mentorské schopnosti jsou pro tým nedocenitelné.

„Hokej miluje a když někdo dokázal to, co on, okolí ho poslouchá. Na střídačce vidíte třeba mladé Sama Bennetta a Marka Jankowskiho jak ho pozorují a přikyvují," poukazoval Gulutzan na trio, které proti Wings zařídilo první branku zápasu.

Pro Bennetta, čtyřku draftu z roku 2014, šlo mimo jiné o úplně první bod sezony. Probere ho Jágr a bude z něj hvězda, kterou mu postavení na draftu předpovídalo? Třeba napoví dnešní utkání proti St. Louis.