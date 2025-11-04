Zima o (ne)penaltách: Fotbal někdy dá, jindy bere. Arsenal jsme mohli víc potrápit
Pár desítek minut po porážce s Arsenalem 0:3 v Lize mistrů se musel v rozhovoru s novináři krotit. V hlavě Davidu Zimovi ležely rozhodnutí sudích, které šly výhradně proti Slavii. Intervence VAR přihrála Gunners penaltu v prvním poločase, naopak tu slávistickou video odvolalo. A to ještě Tomáš Chorý vehementně reklamoval pokutový kop ve 45. minutě. „Dalo se to posoudit na naši stranu. Ale rozhodčí písknul Tomáši Chorému faul. Fotbal někdy dá, jindy bere,“ ucedil slávistický stoper.
Úvod zápasu byl nahoru dolů, vstup jste chytili. Jak vás pak mrzela nešťastná penalta a gól na 0:1?
„Arsenal měl sérii rohů, kdy byli hodně nebezpeční. Trochu jsme se dostali pod tlak, který vyvrcholil onou penaltou. V pětadvacáté minutě Arsenal změnil styl. Nahoře vyrotovali, Merino šel doleva a pro nás stopery bylo složitější se posouvat. Chali (Chaloupek) musel jít s Merinem do levé strany, a na té pravé vznikla hrozná díra. Tím si vytvořili prostor a čas na kombinaci. Zatlačili nás, zahrávali hodně standardek a vyústěním byla penalta. Byť byla smolná. Gól je dostal na koně. Fotbal takový občas bývá.“
Jak váš plán narušila brzká trefa Merina v druhém poločase?
„Chtěli jsme zůstat i tak aktivní, ale pak jsme dostali třetí branku, a už to bylo složité. Věděli jsme, že za stavu 0:3 s utkáním těžko něco uděláme. Měli jsme šanci ještě korigovat výsledek z penalty, ale VAR to utnul. Posledních deset patnáct minut všichni věděli, jak to dopadne. Už se jen dohrávalo. Pořád jsme věřili, že nějaký gól dát můžeme. Mám pocit, že na konci první půle byla další sporná situace, která se dala posoudit na naši stranu. Ale rozhodčí písknul Tomáši Chorému faul. Fotbal někdy dá, jindy bere.“
Jak jste vnímal sílu Arsenalu na hřišti?
„Všechno to jsou kvalitní hráči. Bylo to dost podobné Interu, jen jiný herní styl. Fotbalisté o něco dynamičtější, vic do driblinku, víc techniky. V Interu jsou spíš chlapi, hodně siloví. Na souboje to byl těžký zápas. Mrzelo mě, že se hra kouskovala. Sudí kolikrát Arsenalu pískl fauly padesát na padesát, nám ne. My se to snažili ustát, proto nám to nepískal, což je jediná kaňka. Jinak to byl dobrý zápas. Ukázal nám, že nejvyšší úroveň je někde jinde. My se z toho musíme poučit, zlepšovat se na tréninku. Stejně tak v ligových i evropských zápasech.“
Co vám takové zápasy dají kromě ponaučení?
„Zkušenosti. Hlavně mladým hráčům. Pro nás, co už nějakou dobu hrajeme evropské poháry, je to motivace do další kariéry. V tom smyslu, že si na taková utkání můžeme sáhnout a zjistit, zda jsme na takové úrovni, že můžeme nejlepším hráčům stačit. Myslím si, že Arsenal jsme mohli s trochou štěstí víc potrápit. Když mákneme, můžeme se na nejvyšší úroveň dostat.“
Trenér Arteta poslal ve druhém poločase do hry patnáctiletý zázrak Maxe Dowmana. Co jste na to říkal?
„Je vidět, jak se k takovým hráčům přistupuje v zahraničí. V Anglii je fotbalistů víc, je to větší země a jednou za čas se narodí zázračný hráč. On je silově úžasně vyvinutý, vlastně dospělý. Sám jsem v patnácti vypadal úplně jinak.“
