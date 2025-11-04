Předplatné

Slavia vzdorovala: parádních 20 minut, Sadílkův NEJ mač po přestupu. Co VAR?

Video placeholder
Slavia vzdorovala: parádních 20 minut, Sadílkův nejlepší mač po přestupu. Co verdikty VAR? • Zdroj: isport.tv
Kapitán Slavie Lukáš Provod
Christos Zafeiris po zápase s Arsenalem
Faulovaný Lukáš Provod
Hráči Arsenalu a Slavie v diskuzi
Max Dowman (15 let) nastoupil proti Slavii
Patnáctiletý mladík Max Dowman
Max Dowman v akci proti Slavii
36
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
„Prvních dvacet minut musel být na Slavii hrdý každý, kdo fandí českému fotbalu - takhle odvážný výkon nečekal proti Arsenalu snad nikdo,“ říká v Prvním dojmu po prohře úřadujícího mistra s londýnským velkoklubem přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. Český mistr ve čtvrtém utkání ligové fáze Ligy mistrů nakonec padl s Arsenalem 0:3.

  • Čím nakonec Arsenal zápas Ligy mistrů zlomil ve svůj prospěch?
  • Kdo kromě parádního Michala Sadílka v červenobílém dresu ještě obstál?
  • Co Tomáš Chorý a Jakub Markovič?
  • A jak Černík přímo z tribuny viděl obě situace, po nichž v neprospěch Slavie zasahoval VAR?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

